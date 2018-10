Μικρές μεταβολές για τα futures της Wall Street

Μικρές μεταβολές σημειώνουν τα futures των βασικών χρηματιστηριακών δεικτών της Wall Street, μετά τις μεγάλες εβδομαδιαίες απώλειές τους εν μέσω της αύξησης των αποδόσεων των αμερικανικών κρατικών ομολόγων.



Συγκεκριμένα, τα futures του Dow Jones χάνουν 30 μονάδες, του S&P 3,65 μονάδες και του Nasdaq 17 μονάδες.



Οι επενδυτές φαίνεται πως εξακολουθούν να είναι ανήσυχοι μετά το διήμερο sell off της προηγούμενης εβδομάδας στη Wall STreet, που αφαίρεσε 1.400 μονάδες από τον Dow και ώθησε τον Nasdaq προς έδαφος διόρθωσης.



Οι απώλειες αυτές συνδέονται συγκεκριμένα με την ανησυχία για μια ξαφνική αύξηση των επιτοκίων, καθώς η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς έφτασε σε υψηλό επταετίας, πάνω από 3,25% την περασμένη εβδομάδα. Σήμερα η απόδοσή του είναι γύρω στο 3,16%.



Σημειώνεται ότι οι υψηλότερες αποδόσεις αυξάνουν το κόστος δανεισμού για τις επιχειρήσεις και απομακρύνουν τους επενδυτές από τις μετοχές.



Παράλληλα, οι επενδυτές αξιολογούν τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η Bank of America και άλλες επιχειρήσεις.



Στα μάκρο της ημέρας, κατά 2,1 μονάδες ενισχύθηκε ο μεταποιητικός δείκτης Empire State, στις 21,1 μονάδες τον Οκτώβριο, όπως ανακοίνωσε η New York Fed.



Οι οικονομολόγοι ανέμεναν άνοδο στις 20 μονάδες.