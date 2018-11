Σε δίνη και πάλι οι τραπεζικές μετοχές

Οι εκροές από την Eurobank θα φτάσουν τα 58,54 εκατ. δολ. ή τις 92,90 εκατ. μετοχές, στην Εθνική θα διαμορφωθούν στα 40,82 εκατ. ευρώ ή στις 27,44 εκατ. μετοχές και στην Πειραιώς στα 17,42 εκατ. δολ. ή τις 14,19 εκατ. μετοχές

Η εικόνα στην αγορά σήμερα είναι άκρως απογοητευτική. Με απώλειες που ξεπερνούν το 10% κινούνται οι μετοχές της Εθνικής και της Eurobank, με τη μετοχή της Τράπεζας Πειραιώς να σημειώνει πτώση άνω του 4%, μετά την αναπάντεχη αφαίρεσή τους από τον δείκτη MSCI Greece Standard, προκαλώντας βεβαίως μεγάλη πτώση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, αλλά όχι αντίστοιχη των απωλειών που καταγράφουν οι τρεις από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες.Πάντως, όλες οι αναδιαρθρώσεις δεικτών προκαλούν βραχυπρόθεσμη μεταβλητότητα και δεδομένης της ρηχότητας της ελληνικής αγοράς οι πιέσεις στις μετοχές των ελληνικών τραπεζών δεν πρέπει να θεωρούνται μόνιμες, αν και δεν αποκλείεται να συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες.Το μέγεθος της κεφαλαιοποίησης της Εθνικής Τράπεζας και της Τράπεζας Πειραιώς είναι ο λόγος, σύμφωνα με τη Societe Generale, που η MSCI αποφάσισε τη διαγραφή τους από τον δείκτη MSCI Standard Greece και την υποβάθμισή τους στον MSCI Small Cap.Όπως σημειώνει σε νέα της ανάλυση, στην οποία υπογραμμίζει ότι οι προβλέψεις της επιβεβαιώθηκαν πλήρως, το μέγεθος της κεφαλαιοποίησης της Εθνικής Τράπεζας διαμορφώνεται στα 816 εκατ. δολάρια, ενώ στα 348 εκατ. δολάρια διαμορφώνεται η κεφαλαιοποίηση της Πειραιώς, θέτοντάς τες κάτω από το όριο που βάζει η MSCI για παραμονή στους δείκτες Standard, δηλαδή το 1 δισ. δολάρια. Για την Eurobank, η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στο 1,171 δισ. δολ., οριακά πάνω από το όριο, οπότε οι λόγοι της αφαίρεσής της από τον δείκτη είναι καθαρά τεχνικοί και αφορούν στην αλλαγή του βάρους του κλάδου στον δείκτη.Σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες εκτιμήσεις της SocGen, οι εκροές από τις τρεις τράπεζες θα φτάσουν συνολικά τα 116,8 εκατ. ευρώ.Πιο αναλυτικά, οι εκροές από την Eurobank θα φτάσουν τα 58,54 εκατ. δολ. ή τις 92,90 εκατ. μετοχές, οι εκροές στην Εθνική θα διαμορφωθούν στα 40,82 εκατ. ευρώ ή στις 27,44 εκατ. μετοχές και στην Πειραιώς οι ρευστοποιήσεις θα αγγίζουν τα 17,42 εκατ. δολ. ή τις 14,19 εκατ. μετοχές.Η Eurobank τονίζει αποτελεί μία από τα σημαντικότερα deletes από τις αναδυόμενες αγορές μαζί με τις Doha Bank, Dubai Investment, Edp Energias Do Brasi On Gcl Poly Energy, HTC, Macronix International , Odontoprev On, Siemens India και Teco Electric & Mach.Ωστόσο, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει πτώση 1,68% στις 633,20 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 8,3 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 8 εκατ. τεμάχια.Απώλειες 1,85% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 1.666,83 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός δείκτης σημειώνει πτώση 7,53% στις 481,81 μονάδες.Η ανακοίνωση για τη νέα σύνθεση των δεικτών του MSCI χθες το βράδυ, όπου και αφαιρέθηκαν τρεις ελληνικές τράπεζες, η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα και η Τράπεζα Πειραιώς από τον MSCI Greece Standard προκαλεί ισχυρούς κλυδωνισμούς στις μετοχές, αναφέρει στο πρωινό της σχόλιο η Beta Securities.Και μπορεί στο «κάδρο» των απωλειών να βρίσκεται και η Πειραιώς, αλλά για την τελευταία η αγορά είχε λίγο έως πολύ προετοιμαστεί, αφού η κεφαλαιοποίησή της έχει υποχωρήσει σε πολύ χαμηλά επίπεδα.Μάλιστα, η Societe Generale τοποθετεί τις εκροές στα 52,73 εκατ. δολάρια για την Eurobank ή τα 79,01 εκατομμύρια μετοχές, στην Πειραιώς τα 17,59 εκατ. δολάρια ή τα 12,07 εκατ. μετοχές και για την Εθνική Τράπεζα τα 23, 34 εκατ. δολ. ή τα 39,87 εκατ. μετοχές.Η εικόνα στην αγορά είναι άκρως απογοητευτική, παρά τις θετικές ειδήσεις από την Τράπεζα της Ελλάδος για μείωση των NPEs (που έχει αρκετό δρόμο μέχρι την ολοκλήρωση). Για τον κλάδο, όπως τονίζουν εγχώριοι αναλυτές, το ζητούμενο παραμένει η επίτευξη των στόχων για τα κόκκινα δάνεια και η βελτίωση της ποιότητας των ισολογισμών τους. Αυτό θα είναι ένα από τα στοιχεία που θα προκαλέσει το επενδυτικό ενδιαφέρον μεσομακροπρόθεσμα, απορροφώντας όποιες πιέσεις μπορεί να προκληθούν από τέτοιου τύπου «τεχνικούς» λόγους.Αλλά ακόμη και σε αυτό το μέτωπο, η αγορά δείχνει να είναι σκεπτική. Και αυτό διότι τα σχέδια ακόμη παραμένουν επί χάρτου, ενώ η φημολογία «μπερδεύει» τις όποιες λύσεις θα μπορούσαν να αξιολογηθούν ρεαλιστικά.Σε ένα τέτοιο περίπλοκο περιβάλλον, η Eurobank σημειώνει απώλειες 13,52% και η Εθνική είναι στο -12,27%, με τις δύο να έχουν διακινήσει πάνω από το 80% του μέχρι τώρα όγκου της αγοράς. Πτώση 4,86% καταγράφει η Πειραιώς, με τις ΔΕΗ και Alpha Bank να είναι στο -2,38% και στο -2,18% αντίστοιχα.Άνω του 1% είναι οι απώλειες σε ΓΕΚ Τέρνα, ΕΥΔΑΠ, ΕΧΑΕ και Grivalia, ενώ ήπια πτωτικά κινούνται οι Τέρνα Ενεργειακή, Coca Cola, Μυτιληναίος, Φουρλής, Λάμδα, Ελληνικά Πετρέλαια, ΑΔΜΗΕ, ΟΠΑΠ, Motor Oil και ΟΤΕ.Χωρίς μεταβολή είναι οι ΟΛΠ, Σαράντης και Aegean, ενώ μικρά κέρδη καταγράφουν οι Βιοχάλκο, Jumbo και Τιτάν.