Στα όρια της πλήρους κατάρρευσης η Credit Suisse

Για δεύτερη ημέρα οι ευρωπαϊκές χρηματαγορές βλέπουν τη μετοχή της ελβετικής τράπεζας Credit Suisse να καταρρέει. Η τιμή της μετοχής αυτής έφτασε το -30% κατά τις συνεδριάσεις των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων της Τετάρτης, 15 Μαρτίου. Προηγουμένως και αργά το πρωί η μετοχή της Credit Suisse, αλλά και άλλων ευρωπαϊκών τραπεζών, εισήλθαν σε καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης στο ταμπλό.

Η κατάρρευση της μετοχής της ελβετικής τράπεζας προκαλεί δεύτερο κύμα ντόμινο όσον αφορά τις τραπεζικές μετοχές παγκοσμίως, μετά την αντιμετώπιση του πρώτου κύματος που προκάλεσε η πτώχευση της Silicon Valley Bank και άλλων δύο αμερικανικών τραπεζών.

Νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης, έγινε γνωστό πως η Credit Suisse ζήτησε τη στήριξη της Κεντρικής Τράπεζας της Ελβετίας. Προς το παρόν, η Credit Suisse δεν ζητά από την Κεντρική Τράπεζα χρηματική στήριξη, αλλά μια πολιτική - ηθική στήριξη, με μια δημόσια δήλωση για να αντιμετωπίσει το κύμα δυσπιστίας το οποίο έχει αρχίσει να κυριεύει τους επενδυτές.

Η Credit Suisse ζήτησε επίσης δημόσια στήριξη και από τη Finma, την ελβετική ρυθμιστική αρχή, σύμφωνα με δημοσίευμα της Financial Times, χωρίς όμως να έχει υπάρξει αντίδραση από καμία από τις δύο πλευρές.

H μετοχή της τράπεζας έκανε ελεύθερη πτώση την Τετάρτη καταγράφοντας απώλειες κατά 30% στα 1,56 ελβετικά φράγκα, αφού νωρίτερα είχε διακοπεί η διαπραγμάτευσή της σε μια απόπειρα να ανακόψει το sell off. Η χρηματιστηριακή αξία της Credit Suisse υποχώρησε κάτω από τα 7 δισ. στερλίνες (7,6 δισ. δολάρια), με την τράπεζα να έχει αντλήσει κεφάλαια ύψους 4 δισ. στερλινών μόλις πριν από λίγους μήνες.

Γύρω στο μεσημέρι της Τετάρτης, οι μεγάλοι τραπεζικοί οίκοι της Ευρώπης σημείωναν απώλειες στο ταμπλό, οι οποίες καταδείκνυαν πως βρίσκεται σε εξέλιξη ένα τσουνάμι πιέσεων προς τις τραπεζικές μετοχές. Επί παραδείγματι, η BNP Paribas σημείωνε απώλειες της τάξης του -10,6%, η Societe Generale του -9,89%, η Deutsche Bank του -6,66% και η Unicredit του -7,27%, στο χρηματιστήριο του Μιλάνο.

ΕΚΤ προς Ευρωτράπεζες: Αποκαλύψτε τώρα την έκθεσή σας στην Credit Suisse

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ζήτησε από τις ευρωπαϊκές τράπεζες να αποκαλύψουν την έκθεσή τους στην Credit Suisse.

Σύμφωνα με πληροφορίες από διεθνή Μέσα Ενημέρωσης, η ΕΚΤ εξέτασε αν θα πρέπει να κάνει κάποια δημόσια δήλωση για τον ελβετικό τραπεζικό κολοσσό, ωστόσο αποφάσισε να μην το κάνει υπό τον φόβο ότι θα μπορούσε να προκαλέσει μεγαλύτερη αναταραχή στις αγορές.

Σημειώνεται ότι την Πέμπτη συνεδριάζει το συμβούλιο της ΕΚΤ και αναλυτές θεωρούν ότι, παρά τους τριγμούς που έχουν προκαλέσει στις αγορές οι εξελίξεις γύρω από την Credit Suisse, δεν θα κάνει πίσω και θα προχωρήσει και σε νέα αύξηση των επιτοκίων. Ωστόσο, είναι ξεκάθαρο πως η Ευρωτράπεζα βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο στον απόηχο όσων συμβαίνουν με την Credit Suisse, ενώ δεν είναι λίγοι εκείνοι που προειδοποιούν ότι αν συνεχίσει να αυξάνεται το κόστος του χρήματος, η Γηραιά Ήπειρος είναι πολύ πιθανό να βρεθεί αντιμέτωπη με μια νέα τραπεζική κρίση.





Ρουμπινί: Η Credit Suisse είναι η «Lehman» της Ευρώπης

Η θεαματική «ελεύθερη πτώση» που σημειώνει στα χρηματιστήρια τις τελευταίες ώρες η Credit Suisse είναι η «Lehman moment» της Γηραιάς Ηπείρου, σύμφωνα με τον Αμερικανό οικονομολόγο Νουριέλ Ρουμπινί, γνωστό για την πρόβλεψη της κατάρρευσης των στεγαστικών δανείων, η οποία συνέβαλε στην οικονομική κρίση του 2008.

Συγκεκριμένα, ο κ. Ρουμπινί έγραψε σε ανάρτησή του ότι ο ελβετικός τραπεζικός όμιλος είναι «πολύ μεγάλος για να πέσει και πολύ μεγάλος για να σωθεί», δίνοντας το στίγμα των ομοιοτήτων με την κατάρρευση της Lehman Brothers στις ΗΠΑ, αποτέλεσμα της οποίας ήταν η μεγάλη οικονομική κρίση, με ολέθρια αποτελέσματα και για την Ελλάδα.

Ακολουθεί η ανάρτηση του Ρουμπινί:

As I pointed out in my Bloomberg TV interview this morning the Credit Suisse crisis is a “Lehman moment” for European and global markets. “Too big to fail and too big to be saved”. It is not even clear what their various unrealized losses on securities and other assets are.