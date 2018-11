Στον απόηχο της χθεσινής μεγάλης πτώση η Wall Street

Ήπια ανοδικά κινούνται οι βασικοί δείκτες της Wall Street στις συναλλαγές της Τρίτης, με τους επενδυτές να παραμένουν επιφυλακτικοί μετά τις βαριές απώλειες της Δευτέρας εν μέσω της αβεβαιότητας στην αγορά πετρελαίου, το ράλι του δολαρίου και τις συνεχιζόμενες ανησυχίες για τις εμπορικές διαπραγματεύσεις των ΗΠΑ με την Κίνα.



Η αγορά του πετρελαίου μονοπωλεί την επενδυτική προσοχή το τελευταίο διάστημα καθώς οι επενδυτές προσπαθούν να αξιολογήσουν την αντίδραση της Σαουδικής Αραβίας και άλλων μεγάλων παραγωγών μετά την κατάρρευση των τιμών που οδήγησαν το εμπόρευμα σε bear market με συνολικές απώλειες άνω του 20% από τα πρόσφατα υψηλά του.



Το αμερικανικό αργό συμπλήρωσε χθες 11 διαδοχικές αρνητικές συνεδριάσεις μετά από ένα tweet του Αμερικανού προέδρου με το οποίο επέκρινε μια πιθανή απόφαση για μείωση της παραγωγής από τη Σαουδική Αραβία και τον ΟΠΕΚ. Το αργό παραμένει και σήμερα υπό πίεση με το συμβόλαιο Δεκεμβρίου να χάνει πάνω από 2% στα 58,67 δολ. το βαρέλι.



Δείκτες - στατιστικά



Ο βιομηχανικός Dow Jones κερδίζει 11,92 μονάδες (0,03%) στις 25.395,93 μονάδες, ο S&P 500 προσθέτει 9,29 μονάδες (0,34%) στις 2.733,96 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq κερδίζει 36,16 μονάδες (0,50%) στις 7.237,14 μονάδες.



Από τις 30 μετοχές που απαρτίζουν το δείκτη Dow Jones 21 κινούνται με θετικό πρόσημο και 9 με αρνητικό. Εξ΄ αυτών τα μεγαλύτερα ποσοστιαία κέρδη σημειώνει η Intel στα 47,43 δολ. με άνοδο 0,78 δολ. ή σε ποσοστό 1,65%. Ακολουθούν η Caterpillar με κέρδη 1,49% στα 126,90 δολ. και η DowDuPont στα 58,35 δολ. με άνοδο 1,13%.



Στον αντίποδα, οι τρεις μετοχές με τη χειρότερη επίδοση είναι η Boeing (-2,70%), η Home Depot (-1,29%) και η Apple (-0,84%).



Παράλληλα, το επενδυτικό ενδιαφέρον επέστρεψε σήμερα στις συνομιλίες ΗΠΑ – Κίνα για το εμπόριο μετά από δημοσίευμα της Wall Street Journal ότι ο υπουργός Οικονομικών Steven Mnuchin μίλησε με τον Κινέζο αναπληρωτή πρωθυπουργό Liu He την Παρασκευή σε μια προσπάθεια να σημειωθεί πρόοδος στην επίλυση της εμπορικής διένεξης μεταξύ της Ουάσινγκτον και του Πεκίνο.



Η συνομιλία έρχεται λίγο πριν την προγραμματισμένη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου Donald Trump με τον πρόεδρο της Κίνας, Jinping στο πλαίσιο της συνόδου της Ομάδας των Είκοσι (G-20) στο Μπουένος Άιρες.



Από το μέτωπο των αποτελεσμάτων η Home Depot Inc ανακοίνωσε ότι τα κέρδη γ΄ τριμήνου αυξήθηκαν κατακόρυφα σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο, και για άλλη μία φορά αναβάθμισε τις εκτιμήσεις για τις πωλήσεις και τα κέρδη της χρήσης.



Ειδικότερα, η αλυσίδα καταστημάτων βελτίωσης κατοικίας ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 2,87 δισ. δολαρίων, υψηλότερα 32%, ενώ τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν στα 2,51 δολάρια, έναντι των 1,84 δολαρίων. Οι αναλυτές ανέμεναν 2,26 δολάρια. Οι καθαρές πωλήσεις αυξήθηκαν 5,1% στα 26,3 δισ. δολάρια, ενώ οι αναλυτές ανέμεναν 26,26 δισ. δολάρια.



Από την πλευρά της η Tyson Foods δεν κατάφερε να επιβεβαιώσει τις εκτιμήσεις των αναλυτών για τα έσοδα του δ' τριμήνου χρήσης. Ειδικότερα, η εταιρεία ανακοίνωσε πως τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 537 εκατ. δολάρια ή 1,47 δολάρια ανά μετοχή, υψηλότερα από τα 394 εκατ. δολάρια ή 1,07 δολάρια ανά μετοχή πέρυσι. Τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν στα 1,58 δολάρια. Τα έσοδα υποχώρησαν στα 9,99 δισ. δολάρια, από τα 10,1 δισ. δολάρια πέρυσι.



Στα μάκρο της ημέρας, η National Federation of Independent Business ανακοίνωσε σήμερα ότι ο δείκτης για την αισιοδοξία των μικρών επιχειρήσεων υποχώρησε σε χαμηλό τεσσάρων μονάδων στις 107,4 μονάδες τον Οκτώβριο.