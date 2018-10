Τα τρομοδέματα στις ΗΠΑ δεν επηρέασαν την Wall Street

Οι μετοχές ανακάμπτουν σήμερα, Πέμπτη, μετά την χτεσινή συνεδρίαση στην οποία Dow Jones και S&P 500 διέγραψαν τα κέρδη που είχαν καταγράψει από την αρχή του έτους.



Τα μεγαλύτερα κέρδη σήμερα τα καταγράφει ο δείκτης Nasdaq κατά 2,49% στις 7.284 μονάδες, ο Dow Jones ενισχύεται κατά 1,07% ή 260 μονάδες στις 24.851,52 μονάδες και ο S&P σημειώνει κέρδη κατά 1,40% στις 2.693 μονάδες.



Στο επίκεντρο των επενδυτών βρίσκονται και σήμερα οι ανακοινώσεις εταιρικών αποτελεσμάτων.



Η μετοχή της Twitter Inc εκτινάσσεται 14,67% στη Wall Street καθώς η εταιρεία ανακοίνωσε καλύτερα του αναμενόμενου έσοδα και κέρδη για το γ΄ τρίμηνο, αν και τα νούμερα των χρηστών ήταν χαμηλότερα των προσδοκιών.



Η εταιρεία ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 789 εκατ. δολαρίων ή 1,09 δολαρίων ανά μετοχή, έναντι των ζημιών των 21 εκατ. δολαρίων ή 3 σεντς ανά μετοχή στο αντίστοιχο διάστημα του προηγουμένου έτους. Τα καθαρά κέρδη γ΄ τριμήνου συμπεριλαμβάνει ένα όφελος 702 εκατ. δολαρίων για τους φόρους εισοδήματος.



Τα καθαρά κέρδη της American Airlines διαμορφώθηκαν στα 341 εκατ. δολάρια ή 74 σεντς ανά μετοχή, χαμηλότερα από τα 661 εκατ. δολάρια ή 1,36 δολάρια ανά μετοχή πριν από ένα χρόνο. Τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν στα 1,13 δολάρια. Η εταιρεία απέδωσε την πτώση των κερδών στις υψηλότερες τιμές των καυσίμων.



Τα έσοδα αυξήθηκαν στα 11,56 δισ. δολάρια, έναντι των 10,97 δισ. δολαρίων. Οι συγκλίνουσες εκτιμήσεις έκαναν λόγο για 1,13 δολάρια και για έσοδα 11,57 δισ. δολαρίων. H μετοχή της καταγράφει άνοδο 4,61%.



Κέρδη εμφάνισε η Merck & Co στο γ΄ τρίμηνο έναντι των ζημιών πέρυσι, κυρίως λόγω της ισχυρής ζήτησης για το φάρμακο Keytruda και την κυριαρχία του στη θεραπεία για τον (προχωρημένο) καρκίνο του πνεύμονα.



Η αμερικανική φαρμακοβιομηχανία ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 1,95 δισ. δολαρίων ή 73 σεντς ανά μετοχή στο γ΄ τρίμηνο, σε σχέση με τις ζημιές των 56 εκατ. δολαρίων ή 2 σεντς ανά μετοχή πριν από ένα χρόνο.



Κατά 33% αυξήθηκαν τα κέρδη γ΄ τριμήνου της CME Group, καθώς οι προβλέψεις της για το φόρο εισοδήματος, ήταν περίπου οι μισές από αυτές που ήταν πέρυσι. Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 411,8 εκατ. δολάρια.



Η εταιρεία ανακοίνωσε κέρδη ανά μετοχή 1,21 δολάρια, υψηλότερα από τα 91 σεντς πριν από ένα χρόνο. Σε προσαρμοσμένη βάση, η CME ανακοίνωσε κέρδη 1,45 δολαρίων. ΟΙ αναλυτές ανέμεναν 1,43 δολάρια ανά μετοχή.



Αυξήθηκαν τα καθαρά κέρδη της KKR & Co σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγουμένου έτους, καθώς η εταιρεία ανακοίνωσε μεγάλη αύξηση των καθαρών κερδών από τις επενδυτικές δραστηριότητες.Η εταιρεία ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 648,5 εκατ. δολαρίων, περίπου 10 φορές υψηλότερα από τα 161,9 εκατ. δολάρια.



H ConocoPhillips ανακοίνωσε τα κέρδη γ΄ τριμήνου που υπερέβησαν τις εκτιμήσεις, λόγω των ψηλότερων τιμών σε όλα τα commodities και καθώς οι όγκοι πωλήσεων ξεπέρασαν την παραγωγή.



Η μετοχή της εταιρείας εξερεύνησης και παραγωγής πετρελαίου ενισχύεται 1,2% στις προσυνεδριακές συναλλαγές. Τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν στα 1,9 δισ. δολάρια ή 1,59 δολάρια ανά μετοχή, έναντι των 400 εκατ. δολαρίων ή 34 σεντς ανά μετοχή στην αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.



Η Imax Corporation ανακοίνωσε τα κέρδη γ΄ τριμήνου που ήταν υψηλότερα των εκτιμήσεων. Τα κέρδη στο τρίμηνο αυξήθηκαν στα 5 εκατ. δολάρια ή 8 σεντς ανά μετοχή, υψηλότερα από τις ζημιές των 650.000 δολαρίων ή 1 σεντς ανά μετοχή στο αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν στα 14 σεντς, έναντι των εκτιμήσεων για 10 σεντς ανά μετοχή.



Στα μάρκο της ημέρας, αύξηση 0,8% σημείωσαν οι παραγγελίες διαρκών αγαθών τον Σεπτέμβριο στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η αμερικανική κυβέρνηση. Οικονομολόγοι σε δημοσκόπηση του MarketWatch προέβλεπαν πτώση 1,9%, μετά το άλμα του 4,6% τον Αύγουστο. Η αύξηση του Σεπτεμβρίου οφείλεται σε παραγγελίες για αγαθά που αφορούν τις μεταφορές και την άμυνα.



Ο αριθμός των ανθρώπων που αιτήθηκαν επιδοματικών ενισχύσεων ανεργίας στις ΗΠΑ αυξήθηκε την εβδομάδα έως τις 19 Οκτωβρίου κατά 5.000, στις 215.000, σε σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Εργασίας των ΗΠΑ. Οι αιτήσεις ήταν περισσότερες στις πολιτείες της Georgia και της Florida, οι οποίες και χτυπήθηκαν ισχυρότερα από τον τυφώνα Michael.



Η γενική εικόνα είναι ότι οι εργοδότες δεν προχωρούν παρά σε ελάχιστες αποδεσμεύσεις - απολύσεις εργαζομένων, με τις εβδομαδιαίες αιτήσεις να βρίσκονται κοντά σε χαμηλό 50ετίας. Οικονομολόγοι στους οποίους είχε γίνει έρευνα από τον ιστότοπο MarketWatch ανέμεναν την παραμονή του αριθμού των νέων αιτήσεων στις 210.000.