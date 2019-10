Το ΧΑ συμμετέχει στην "Παγκόσμια Ημέρα Επενδυτή"

Και στην Ελλάδα το Χρηματιστήριο Αθηνών συμμετείχε και συνέβαλε στην «Παγκόσμια Ημέρα Επενδυτή» μαζί με άλλες 38 αγορές από όλο τον κόσμο.

Χρηματιστήρια και κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι από όλο τον κόσμο συμμετέχουν στην κοινή προσπάθεια προώθησης του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού και της ουσιαστικής προσέγγισης της κεφαλαιαγοράς.

Φέτος, η Παγκόσμια Ομοσπονδία Χρηματιστηρίων (WFE) συνεργάστηκε με τον Διεθνή Οργανισμό Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς (IΟSCO) και η Παγκόσμια Εβδομάδα Eπενδυτή περιελάβανε και το «Ring the Bell for Financial Literacy», μία πρωτοβουλία τελετών έναρξης ή λήξης συνεδριάσεων σε πολλά Χρηματιστήρια και καθ΄όλη τη διάρκεια της εβδομάδος.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών ήταν μία από τις 39 αγορές που συμμετείχε στην πρωτοβουλία αυτή με την πρόεδρο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Βασιλική Λαζαράκου, να κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης της Πέμπτης 3 Οκτωβρίου 2019.

Την επιτακτική ανάγκη εκπαίδευσης και συνεχούς ενημέρωσης των επενδυτών υπογράμμισε η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Βασιλική Λαζαράκου:

«Η Παγκόσμια Εβδομάδα Επενδυτή είναι μία παγκόσμια δράση που έχει σκοπό την κινητοποίηση όλων των αρμόδιων φορέων για τη σημασία της εκπαίδευσης και προστασίας των επενδυτών και την ανάδειξη διάφορων πρωτοβουλιών των εποπτών κεφαλαιαγοράς και άλλων φορέων όπως τα χρηματιστήρια σε αυτούς τους τομείς.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εκτιμά ότι είναι ιδιαίτερα σημαντική η ενημέρωση των επενδυτών και για το λόγο αυτό έχει ήδη προγραμματίσει σειρά δράσεων και πρωτοβουλιών προς αυτή την κατεύθυνση όπως πραγματοποίηση συνεδρίων, σεμιναρίων κλπ. Στόχος τέτοιων δράσεων είναι να μπορούν οι επενδυτές να είναι σε θέση να λαμβάνουν σωστές επενδυτικές αποφάσεις.

Την ανάγκη ευαισθητοποίησης του οικοσυστήματος σχετικά με την αξία της χρηματοοικονομικής παιδείας υπογράμμισε σε σύντομο χαιρετισμό του ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών Σωκράτης Λαζαρίδης καλωσορίζοντας την νέα εκτελεστική Διοίκηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.