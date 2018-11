Βουτιά 400 μονάδων ο Dow Jones, στο -2,5% ο Nasdaq

Διευρύνουν τις απώλειες τους οι βασικοί δείκτες της Wall Street, με τον βιομηχανικό Dow Jones να χάνει πάνω από 400 μονάδες, καθώς οι επενδυτές συνεχίζουν να παρακολουθούν τις εξελίξεις στην αγορά πετρελαίου μετά τις βαριές απώλειες της προηγούμενης εβδομάδας αλλά και το πρόσφατο ράλι του αμερικανικού δολαρίου.



Το αργό ενισχύεται 1% σήμερα στα 60,75 δολ. το βαρέλι μετά από συνολικές απώλειες 4,7% την προηγούμενη εβδομάδα.



Ώθηση στις τιμές δίνει η ανακοίνωση της Σαουδικής Αραβίας ότι θα μειώσει την παραγωγή της για τον Δεκέμβριο, ενώ εκτιμάται ότι και άλλοι παραγωγοί θα ακολουθήσουν το παράδειγμα του ντε φάκτο ηγέτη του ΟΠΕΚ.



Οι τιμές του πετρελαίου βρέθηκαν στο επίκεντρο ισχυρών πιέσεων το προηγούμενο διάστημα καθώς διαψεύστηκαν οι εκτιμήσεις ότι οι αμερικανικές κυρώσεις κατά του Ιράν θα πλήξουν την παγκόσμια προσφορά. Μάλιστα η κατρακύλα των τιμών ξεπέρασε σωρευτικά το 20% από τα πρόσφατα υψηλά, οδηγώντας το εμπόρευμα σε bear market.



Παράλληλα οι επενδυτές παρακολουθούν την άνοδο του δολαρίου κοντά σε υψηλό 18 μηνών, με ορισμένους αναλυτές να επισημαίνουν ότι το ράλι του αμερικανικού νομίσματος επιβαρύνει σήμερα τους δείκτες.



Ο δείκτης ICE U.S. Dollar διαπραγματεύεται στο 97,48 που αποτελεί το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο του 2017.



Δείκτες - στατιστικά



Ο βιομηχανικός Dow Jones χάνει 435,14 μονάδες (-1,64%) στις 25.563,10 μονάδες, ο S&P 500 διολισθαίνει 42,14 μονάδες (-1,52%) στις 2.739,83 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq υποχωρεί 183,03 μονάδες (-2,46%) στις 7.225,20 μονάδες.



Από τις 30 μετοχές που απαρτίζουν το δείκτη Dow Jones μόλις τέσσερις κινούνται με θετικό πρόσημο και 26 με αρνητικό.



Εξ΄ αυτών τα μεγαλύτερα ποσοστιαία κέρδη σημειώνει η Verizon Communications στα 59,01 δολ. με άνοδο 0,55 δολ. ή σε ποσοστό 0,94%. Ακολουθούν η Procter & Gamble Co. με κέρδη 0,44% στα 92,82 δολ. και η Coca-Cola Co. στα 49,85 δολ. με άνοδο 0,34%.



Στον αντίποδα, οι τρεις μετοχές με τη χειρότερη επίδοση είναι η Goldman Sachs (-5,63%), η η Apple (-4,44%) και η VISA (-2.72%).



Η βουτιά της Apple ακολουθεί τις εκτιμήσεις αναλυτών ότι ο τεχνολογικός κολοσσός μειώνει τις παραγγελίες προς τους προμηθευτές του για τα τελευταία μοντέλα του iPhone και στρέφει την παραγωγή στα παλιότερα μοντέλα.



Η άνοδος των τιμών του πετρελαίου δίνει ώθηση στον κλάδο της ενέργειας με τις Williams Companies και Marathon Oil να σημειώνουν άνοδο άνω του 1% και την Apache Corp. να καταγράφει άλμα 2,5%.



Από το μέτωπο των επιχειρηματικών συμφωνιών η SAP SE ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει στην εξαγορά της Qualtrics International Inc. έναντι 8 δισ. δολ. σε μετρητά.



Την ίδια στιγμή οι επενδυτές προετοιμάζονται για την πολυαναμενόμενη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου Donald με τον πρόεδρο της Κίνας Xi Jinping στο περιθώριο της συνόδου της Ομάδας των 20 (G-20) σε μια ύστατη προσπάθεια να αποτραπεί η περαιτέρω κλιμάκωση της εμπορικής αντιπαράθεσης των δύο μεγαλύτερων οικονομικών του πλανήτη.



Σημειώνεται ότι σήμερα οι αγορές ομολόγων στις ΗΠΑ παραμένουν κλειστές λόγω της αργίας για την Ημέρα του Κολόμβου.