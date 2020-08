Wall Street: Μικρά κέρδη και νέο ρεκόρ ο S&P 500

Σε νέα ύψη σκαρφαλώνει σήμερα ο S&P 500 μετά τα χθεσινά ιστορικά του υψηλά, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq χάνει έδαφος μετά το χθεσινό του ρεκόρ, το 37ο για το 2020.

Με μικρές απώλειες κινείται και ο βιομηχανικός Dow Jones μετά την ανακοίνωση της S&P Dow Jones Indices το βράδυ της Δευτέρας ότι θα πραγματοποιήσει αλλαγές στη σύνθεση του δείκτη, με την εισαγωγή και αφαίρεση τριών εταιρειών.

Στο επίκεντρο του επενδυτικό ενδιαφέροντος σήμερα βρίσκονται οι σινοαμερικανικές εμπορικές συνομιλίες μετά από ένα μπαράζ δημοσιευμάτων ότι ότι Αμερικανοί και Κινέζοι αξιωματούχοι επαναβεβαίωσαν τη δέσμευση τους στην πρώτη φάση της εμπορικής συμφωνίας των δύο χωρών.

Η τελευταία συνομιλία Αμερικανών και Κινέζων αξιωματούχων για την εξέλιξη της εμπορικής συμφωνίας "πρώτης φάσης” που υπέγραψαν οι δύο χώρες τον Ιανουάριο φέρεται να πραγματοποιήθηκε σε εποικοδομητικό κλίμα, παρά την κλιμάκωση που έχει επέλθει στις σχέσεις των δύο υπερδυνάμεων το τελευταίο διάστημα.

Ειδικότερα, το Πεκίνο χαρακτήρισε την επικοινωνία του Κινέζου αντιπροέδρου Λιου Χε με τον Εμπορικό Αντιπρόσωπο των ΗΠΑ Ρόμπερτ Λάιτχαϊζερ και των Αμερικανό υπουργό Οικονομικών Στίβεν Μνούτσιν, "εποικοδομητική".

Από την πλευρά της η Ουάσιγκτον δήλωσε ότι οι δύο πλευρές "βλέπουν πρόοδο και έχουν δεσμευτεί να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουν την επιτυχία της συμφωνίας".

Στο ταμπλό, ο βιομηχανικός Dow Jones χάνει 10,96 μονάδες (-0,02%) στις 28.301,18 μονάδες, ενώ ο S&P 500 προσθέτει 2,98 μονάδες (0,08%) στις 3.434,12 μονάδες. Ο τεχνολογικός Nasdaq υποχωρεί 9,59 μονάδες (-0,10%) στις 11.368,61 μονάδες.

Από τις 30 μετοχές που απαρτίζουν τον δείκτη Dow Jones 17 κινούνται με θετικό πρόσημο και 13 με αρνητικό. Εξ αυτών τα μεγαλύτερα ποσοστιαία κέρδη σημειώνει η Caterpillar με άνοδο 1,4% στα 143,75 δολ. και ακολουθούν η Travelers στα 116,38 δολ. με άνοδο 1,25% και η American Express στα 100,37 δολ. με άνοδο 1,05%.

Oι μετοχές με τη χειρότερη επίδοση είναι η Apple (-1,53%), η Raytheon Technologies (-1,37%) και η Exxon Mobil (-0,59%).

Εν τω μεταξύ, οι επενδυτές αναμένουν την αναδιάρθρωση του Dow Jones Industrial Average στο τέλος του μήνα, όπου η εταιρεία λογισμικού διαχείρισης πελατών Salesforce.com Inc. θα αντικαταστήσει τον γίγαντα πετρελαίου Exxon Mobil Corp., η φαρμακευτική εταιρεία βιοτεχνολογίας Amgen Inc. θα πάρει τη θέση της φαρμακευτικής Pfizer Inc. και ο όμιλος Honeywell International Inc. θα αντικαταστήσει την αμυντική εταιρεία Raytheon Technologies Corp.

Οι μετοχές της Salesforce.com Inc. σημειώνουν άλμα σχεδόν 2%, οι μετοχές της Amgen ενισχύονται 4,5%, ενώ η Honeywell κερδίζει 4,6%.

Στα μάκρο της ημέρας, τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν σήμερα έδειξαν ότι οι τιμές των αμερικανικών κατοικιών συνέχισαν να αυξάνονται τον Ιούνιο.

Ειδικότερα, ο δείκτης τιμών S&P CoreLogic Case-Shiller για 20 μητροπολιτικές περιοχές σημείωσε άνοδο 3,5% σε ετήσια βάση τον Ιούνιο, ενώ από τον προηγούμενο μήνα αυξήθηκε 0,2%. Σε εθνικό επίπεδο ο δείκτης εμφάνισε ετήσια άνοδο 4,3%.