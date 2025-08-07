Ανοδικά κινούνται οι τιμές των μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά, η οποία βρίσκεται σε θετική τροχιά για τέταρτη συνεδρίαση, καταγράφοντας νέα υψηλά 15 ετών. Στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος βρίσκονται οι τραπεζικές μετοχές.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 13:00, διαμορφώνεται στις 2.060,94 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 1,06%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 78,71 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 1,07%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,51%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Μυτιληναίος (+3,66%), της Τραπέζης Κύπρου (+1,96%), της Εθνικής (+1,94%) και της Πειραιώς (+1,63%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές του ΟΛΠ (-0,64%) και της Jumbo (-0,49%).

Το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Alpha Bank και η Eurobank με 2.240.432 και 1.243.404 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Εθνική με 9,38 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 7,97 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 75 μετοχές, 29 πτωτικά και 12 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Αττικές Εκδόσεις (+9,52%) και Χαϊδεμένος (+6,79%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Ξυλεμπορία(π) (-9,91%) και Προοδευτική (-4,31%).