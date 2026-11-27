Σε ανοδικό έδαφος ξεκίνησε η σημερινή, συντομευμένη συνεδρίαση της «Μαύρης Παρασκευής» (Black Friday) στη Wall Street, καθώς οι επενδυτές επέστρεψαν στις αγορές μετά την αργία της Ημέρας των Ευχαριστιών (Thanksgiving).

Η μεγαλύτερη ώθηση προήλθε από τον κλάδο της τεχνολογίας, με τον δείκτη Nasdaq να καταγράφει τα ισχυρότερα κέρδη, καθώς οι επενδυτές στράφηκαν εκ νέου σε μετοχές εταιρειών που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Συγκεκριμένα, κατά το άνοιγμα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones ενισχύθηκε κατά 0,67% στις 50.521,55 μονάδες, ο ευρύτερος S&P 500 σημείωσε άνοδο 0,77% φτάνοντας στις 7.238,50 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq αναρριχήθηκε κατά 0,93% στις 23.805,46 μονάδες.

Οι επιφυλάξεις για την αποδοτικότητα των επενδύσεων στην AI

Παρά το θετικό κλίμα της εκκίνησης, η αγορά εξακολουθεί να προβληματίζεται για τη βιωσιμότητα των τεράστιων κεφαλαίων που κατευθύνονται στην τεχνητή νοημοσύνη.

Οι αμφιβολίες γύρω από τις συγκεκριμένες μετοχές είχαν αρχίσει να εντείνονται ήδη πριν από την αποχώρηση του Χουάνγκ στις αρχές του μήνα, λόγω της χρηματοδότησης των επενδυτικών πλάνων μέσω δανεισμού, των ενδείξεων επιβράδυνσης στις κεφαλαιουχικές δαπάνες (capex), αλλά και των πολιτικών ισορροπιών στις ΗΠΑ.

Ειδικότερα, η επικράτηση των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές τροφοδότησε εκτιμήσεις για πιθανή επιβράδυνση στην ανάπτυξη υποδομών και κέντρων δεδομένων (data centers), εξέλιξη που ενδέχεται να επηρεάσει τον ρυθμό υλοποίησης των σχεδίων του κλάδου.

Αντίστοιχα, εταιρείες όπως η Anthropic καλούνται να επιβεβαιώσουν τους υψηλούς ρυθμούς αύξησης εσόδων που προεξοφλούν οι επενδυτές και να περάσουν στην κερδοφορία με ισχυρές ταμειακές ροές, ώστε η σημερινή ένταση των δαπανών να αποδειχθεί διατηρήσιμη.

Παρ’ όλα αυτά, ο ίδιος εκτίμησε ότι το αναπτυξιακό κύμα της τεχνητής νοημοσύνης βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και θα συνεχιστεί για τουλάχιστον πέντε έως δέκα χρόνια.

Η πολιτική της Fed και τα σενάρια επιστροφής στο 2018

Την ίδια στιγμή, αρκετοί αναλυτές της Wall Street επισημαίνουν ότι οι πρόσφατες πιέσεις στις τεχνολογικές μετοχές δεν οφείλονται μόνο στις μακροπρόθεσμες αμφιβολίες για την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά κυρίως στη μεταβολή των προσδοκιών γύρω από τη νομισματική πολιτική της Federal Reserve.

Τα νεότερα στοιχεία για τον δείκτη προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE), που ανακοινώθηκαν μέσα στην εβδομάδα, ενίσχυσαν τις εκτιμήσεις για πολλαπλές αυξήσεις επιτοκίων τους επόμενους μήνες.

Επισημαίνοντας «πολλές ανησυχητικές ομοιότητες» με εκείνη την περίοδο, υπογράμμισε ότι η πολιτική της Fed βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος, σε μια συνεδρίαση που λόγω της αργίας του Thanksgiving ολοκληρώνεται πρόωρα σήμερα στις 20:00 ώρα Ελλάδος.