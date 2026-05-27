Με διαφορετικά πρόσημα ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Τρίτης, 26 Μαΐου, στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας, ο δείκτης S&P 500 κατάφερε να φτάσει σε επίπεδα ιστορικού υψηλού, καθώς το θετικό κλίμα γύρω από τις προοπτικές της τεχνητής νοημοσύνης λειτούργησε ως αντίβαρο στον προβληματισμό των επενδυτών για την πορεία των διαπραγματεύσεων ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν, οι οποίες στοχεύουν στη λήξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Ο βιομηχανικός δείκτης, Dow Jones, υποχώρησε κατά 118,02 μονάδες (–0,23%), κλείνοντας στις 50.461,68 μονάδες.

Ο δείκτης των τεχνολογικών εταιρειών, Nasdaq, κατέγραψε κέρδη 312,21 μονάδων (+1,19%) και διαμορφώθηκε στις 26.656,18 μονάδες.

Ο αντιπροσωπευτικός δείκτης της γενικής τάσης της αγοράς, S&P 500, ενισχύθηκε κατά 45,65 μονάδες (+0,61%), τερματίζοντας τη συνεδρίαση στις 7.519,12 μονάδες.