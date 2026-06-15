Ισχυρή άνοδο κατέγραψε η χρηματιστηριακή αγορά κλείνοντας σε νέα υψηλά 17 ετών. Η Αθήνα ακολούθησε το διεθνές κλίμα ευφορίας των επενδυτών, στον απόηχο της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν για τερματισμό του πολέμου και το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, που οδήγησε στην αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου.

Κέρδη καταγράφουν, λοιπόν, και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, ενώ σε θετικό έδαφος άνοιξαν και οι δείκτες στη Wall Street, μετά την αποκλιμάκωση της γεωπολιτικής έντασης στη Μέση Ανατολή με την ανακοίνωση συμφωνίας ειρήνης μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς αυξήθηκε κατά 2,85 δισ. ευρώ σε σχέση με την Παρασκευή.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.462,63 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 1,69%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.478,13 μονάδες (+2,33%).

Πάντως, οι σημερινές επιδόσεις αποτελούν το υψηλότερο κλείσιμο από τη συνεδρίαση της 19ης Νοεμβρίου 2009 (2.497,15 μονάδες).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 374,398 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 55.227.895 μετοχές.

Ανοδικά κινήθηκαν 73 μετοχές, 34 πτωτικά και 16 παρέμειναν σταθερές.