Η πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδας στο Χρηματιστήριο Αθηνών εξελίχθηκε σε μια κλασική μάχη ισορροπίας, με τους αγοραστές να καταφέρνουν τελικά να ανακόψουν το πτωτικό σερί των προηγούμενων πέντε ημερών, το οποίο είχε στερήσει από τον Γενικό Δείκτη το 2,62% της αξίας του.

Η οριακή άνοδος κατά 0,11%, που οδήγησε την αγορά στις 2.449,91 μονάδες, φέρει έντονα τα χαρακτηριστικά της τεχνικής αντίδρασης και της επιλεκτικής συλλογής ρευστότητας σε ελκυστικά επίπεδα αποτιμήσεων, χωρίς ωστόσο να υποδηλώνει μια επιθετική αλλαγή της μεσοπρόθεσμης τάσης.

Η έντονη μεταβλητότητα αποτυπώθηκε ανάγλυφα στο εύρος της διακύμανσης του Γενικού Δείκτη, ο οποίος ενδοσυνεδριακά βρέθηκε να υποχωρεί έως και το -0,80% (2.427,76 μονάδες), προτού εκδηλωθούν οι πρώτες στηρίξεις που τον ώθησαν έως το υψηλό ημέρας των 2.460,08 μονάδων (+0,52%).

Το πλέον αξιοσημείωτο στοιχείο της συνεδρίασης ήταν η διατήρηση της συναλλακτικής δραστηριότητας σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, με την αξία των συναλλαγών να διαμορφώνεται στα $261,15$ εκατ. ευρώ, επί του οποίου διακινήθηκαν 45,58 εκατ. τεμάχια.

Αυτός ο αυξημένος τζίρος μαρτυρά ότι η αλλαγή προσήμου δεν ήταν προϊόν «ρηχής» αγοράς, αλλά αποτέλεσμα δυναμικής ανακατάταξης χαρτοφυλακίων.

Στο ταμπλό, η μεσαία κεφαλαιοποίηση με άνοδο 0,53% υπεραπέδωσε έναντι των δεικτοβαρών τίτλων της υψηλής κεφαλαιοποίησης που ενισχύθηκαν κατά 0,12%, υποδεικνύοντας ότι το αγοραστικό ενδιαφέρον διαχύθηκε και σε λιγότερο προβεβλημένες μετοχές, γεγονός που επιβεβαιώνεται από το θετικό ισοζύγιο των κερδισμένων έναντι των χαμένων, καθώς 57 μετοχές κινήθηκαν ανοδικά, 43 πτωτικά και 21 παρέμειναν σταθερές.

Η μετοχή της ΔΕΗ αποτέλεσε το κεντρικό «χαρτί» της ημέρας, καθώς κατέγραψε τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών στην αγορά με 35,18 εκατ. ευρώ. Η υποχώρηση του τίτλου κατά -2,19% ήταν de facto αναμενόμενη και τεχνικής φύσεως, καθώς διαπραγματευόταν χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα ύψους $0,60$ ευρώ ανά μετοχή, που μεταφράζεται σε καθαρό ποσό 0,57 ευρώ.

Συμπερασματικά, η αγορά έβγαλε «άμυνες» και απέδειξε ότι διαθέτει αγοραστικά αντανακλαστικά μετά από μια εβδομάδα συνεχούς διόρθωσης, με τη βραχυπρόθεσμη πορεία να εξαρτάται πλέον από το αν ο Γενικός Δείκτης θα καταφέρει να οικοδομήσει μια στέρεη βάση πάνω από το ψυχολογικό όριο των 2.450 μονάδων.