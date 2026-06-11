Ανοδικά κινήθηκε στη σημερινή του συνεδρίαση το Χρηματιστήριο Αθηνών, με την αγορά να προσεγγίζει τα επίπεδα των 2.400 μονάδων, ενώ απέχει 10,7 μονάδες από τα υψηλά έτους.

Ανοδικά κινούνται και τα Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια, μετά την ανακοίνωση της αύξησης των επιτοκίων από την ΕΚΤ, κίνηση που είχαν προεξοφλήσει, ενώ ανακάμπτουν και οι δείκτες στο άνοιγμα της Wall Street στο ξεκίνημα των συναλλαγών.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.396,37 μονάδες, με άνοδο 0,98%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 236,98 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 29.758.265 μετοχές.

Ανοδικά κινήθηκαν 49 μετοχές, 54 πτωτικά και 19 παρέμειναν σταθερές.