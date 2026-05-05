Με το δεξί και σε πλήρη σύμπνοια με το ανοδικό κλίμα των διεθνών αγορών κινήθηκε σήμερα η Λεωφόρος Αθηνών.

Ο Γενικός Δείκτης επιβεβαίωσε την ανοδική του τροχιά, κλείνοντας στις 2.229,19 μονάδες, με κέρδη 1,10%, αγγίζοντας μάλιστα ενδοσυνεδριακά και το υψηλό των 2.230 μονάδων.

Η «ακτινογραφία» της συνεδρίασης

Η επενδυτική δραστηριότητα υπήρξε έντονη, με την αξία των συναλλαγών να διαμορφώνεται στα 224,79 εκατ. ευρώ.

Η αγορά έδειξε σαφή προτίμηση στους τίτλους της υψηλής κεφαλαιοποίησης, η οποία ενισχύθηκε συνολικά κατά 1,19%.

Πρωταγωνιστές και Αποδόσεις:

Η έκπληξη της ημέρας: Η μετοχή της Elvalhalcor πραγματοποίησε εντυπωσιακό «ράλι», κλείνοντας στο +7,67%.

Ισχυρή άνοδο κατέγραψαν η Εθνική (+2,81%), η Κύπρου (+1,95%) και η Πειραιώς (+1,82%), ενώ η Eurobank και η Alpha Bank βρέθηκαν στο επίκεντρο του όγκου συναλλαγών.

Σημαντική στήριξη στον δείκτη πρόσφεραν ο Σαράντης (+3,52%) και η Metlen (+1,84%).

Συναλλακτική δραστηριότητα

Στην κορυφή των τζίρων βρέθηκε η ΔΕΗ με 43,52 εκατ. ευρώ, ακολουθούμενη από τη Eurobank με 31,65 εκατ. ευρώ. Συνολικά, η εικόνα του ταμπλό ήταν ξεκάθαρα θετική, καθώς 76 μετοχές έκλεισαν με άνοδο, έναντι μόλις 30 πτωτικών.

Οι πιέσεις…

Στον αντίποδα, περιορισμένες απώλειες σημειώθηκαν σε επιλεγμένους τίτλους, με τον ΟΛΠ (-1,94%) και την Aktor (-0,55%) να δέχονται τις μεγαλύτερες πιέσεις στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, ενώ στη μικρότερη, η μετοχή Παΐρης υποχώρησε κατά 6,35%.

Η σημερινή συνεδρίαση χαρακτηρίστηκε από υψηλό τζίρο και διάχυση του αγοραστικού ενδιαφέροντος, επιβεβαιώνοντας την ανθεκτικότητα και τη δυναμική της ελληνικής αγοράς στο τρέχον διεθνές περιβάλλον.