Έντονα ανοδικές τάσεις επικράτησαν στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με την εγχώρια αγορά να διασπά με αποφασιστικότητα το ψυχολογικό και τεχνικό όριο των 2.500 μονάδων.

Το κλείσιμο αυτό σηματοδοτεί όχι μόνο ένα νέο υψηλό έτους, αλλά και το υψηλότερο επίπεδο στο οποίο έχει βρεθεί το χρηματιστήριο τα τελευταία 17 χρόνια.

Η συνεδρίαση σε αριθμούς

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στις 2.505,37 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,97%. Πρόκειται για το υψηλότερο κλείσιμο της αγοράς από τη συνεδρίαση της 18ης Νοεμβρίου 2009, όταν ο δείκτης είχε διαμορφωθεί στις 2.528,95 μονάδες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ενδοσυνεδριακά η αγορά δοκίμασε ακόμη υψηλότερα επίπεδα, καταγράφοντας μέγιστη τιμή στις 2.517,63 μονάδες, ποσοστό που αντιστοιχούσε σε άνοδο 1,46%.

Η επενδυτική δραστηριότητα υπήρξε ιδιαίτερα αυξημένη, με την αξία των συναλλαγών να διαμορφώνεται στα 303,505 εκατομμύρια ευρώ, ενώ συνολικά διακινήθηκαν 33.225.020 μετοχές.

Η γενικότερη εικόνα του ταμπλό αποτύπωσε ξεκάθαρα την κυριαρχία των αγοραστών, καθώς 71 μετοχές κινήθηκαν ανοδικά, 43 παρουσίασαν πτώση, ενώ 11 τίτλοι παρέμειναν σταθεροί χωρίς μεταβολή.