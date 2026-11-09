Ισχυρή ανοδική αντίδραση εκδηλώθηκε στη σημερινή συνεδρίαση της Λεωφόρου Αθηνών, με το επενδυτικό κλίμα να εναρμονίζεται πλήρως με τη θετική τροχιά των διεθνών αγορών και τον Γενικό Δείκτη να ανακτά με άνεση το ψυχολογικό όριο των 2.600 μονάδων.

Η αγορά κάλυψε σημαντικό μέρος των πρόσφατων απωλειών, αφήνοντας πίσω τη σωρευτική πτώση του 4,10% που είχε καταγραφεί κατά το διήμερο των έντονων πιέσεων.

Συναλλακτική έκρηξη και κυριαρχία των τραπεζών

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών διαμορφώθηκε στο κλείσιμο στις 2.609,63 μονάδες, καταγράφοντας αξιοσημείωτα κέρδη 2,20%.

Η συναλλακτική δραστηριότητα κινήθηκε σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, με την αξία των συναλλαγών να αγγίζει τα 344,18 εκατ. ευρώ και τον συνολικό όγκο να φτάνει τα 41.094.800 τεμάχια.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης (FTSE/Large Cap) κατέγραψε άνοδο 2,29%, αντικατοπτρίζοντας το έντονο ενδιαφέρον για τα blue chips, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης (Mid Cap) ενισχύθηκε ηπιότερα, σε ποσοστό 0,58%.

Στο ταμπλό διαμορφώθηκε ξεκάθαρη υπεροχή των αγοραστών, καθώς 72 τίτλοι έκλεισαν με θετικό πρόσημο, έναντι 28 που υποχώρησαν και 20 που παρέμειναν αμετάβλητοι.

Πρωταγωνιστές σε κέρδη και τζίρους

Στην πρώτη γραμμή της ανόδου βρέθηκαν οι τραπεζικές μετοχές, οι οποίες συγκέντρωσαν και τη μερίδα του λέοντος σε συναλλακτική κινητικότητα.

Η Eurobank πρωταγωνίστησε με άλμα 5,40%, διακινώντας 11,47 εκατ. μετοχές αξίας 53,64 εκατ. ευρώ, ενώ η Εθνική Τράπεζα ακολούθησε με άνοδο 5,04%.

Παράλληλα, η Τράπεζα Πειραιώς κατέγραψε τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών της συνεδρίασης, φτάνοντας τα 75,28 εκατ. ευρώ με όγκο 7,67 εκατ. τεμαχίων.

Εκτός του τραπεζικού κλάδου, αξιόλογη στήριξη προσέφεραν η Aegean Airlines με άνοδο 2,70% και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στο +2,65%.

Ανακούφιση για την Coca-Cola HBC και βουτιά για την Allwyn

Στο επίκεντρο της συνεδρίασης βρέθηκε επίσης η μετοχή της Coca-Cola HBC, η οποία ανέκαμψε με κέρδη 2,72% μετά την πρόσφατη διολίσθηση.

Η αποκλιμάκωση των ανησυχιών προήλθε από τις δηλώσεις του εκπροσώπου του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, ο οποίος δεν επιβεβαίωσε την αποστολή επιστολής από τη ρωσική εταιρεία Bochkari προς τον πρόεδρο Πούτιν σχετικά με το αίτημα υπαγωγής των ρωσικών θυγατρικών Multon και Multon Partners σε καθεστώς εξωτερικής διαχείρισης.

Στον αντίποδα, ισχυρούς κραδασμούς δέχθηκε η μετοχή της Allwyn, η οποία κατρακύλησε κατά 8,32% στα 10,25 ευρώ, αποτελώντας το βασικό βαρίδι στη μεγάλη κεφαλαιοποίηση.

Η έντονη πίεση αποδίδεται στην απόφαση της JP Morgan να υποβαθμίσει αισθητά την τιμή-στόχο του τίτλου στα 9 ευρώ από 13 ευρώ προηγουμένως.

Σε αρνητικό έδαφος μεταξύ των τίτλων υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε μόνον ο ΟΤΕ με οριακή πτώση 0,43%, ενώ στις μεγαλύτερες πιέσεις της ευρύτερης αγοράς κατατάχθηκε και η ΕΛΒΕ με απώλειες 3,73%.