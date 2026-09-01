Σε αρνητικό έδαφος έκλεισε η σημερινή συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με την εγχώρια αγορά να επηρεάζεται από το γενικευμένο πτωτικό κλίμα στις διεθνείς αγορές.

Η παγκόσμια έξαρση στις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων, οι οποίες εκτινάχθηκαν στα υψηλότερα επίπεδα από το 2008 λόγω της ανόδου των τιμών του πετρελαίου και των φόβων για παρατεταμένα υψηλά επιτόκια, άσκησε έντονες πιέσεις στους δείκτες.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών διαμορφώθηκε στις 2.657,05 μονάδες, σημειώνοντας υποχώρηση 0,75%, αφού προηγουμένως είχε καταγράψει ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 2.637,62 μονάδες (-1,49%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 258,85 εκατομμύρια ευρώ με συνολικό όγκο 33.315.999 μετοχών.

Παράλληλα, ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης υποχώρησε κατά 0,78%, ενώ η μεσαία κεφαλαιοποίηση σημείωσε πτώση 0,65%.

Στο πεδίο των μετοχών της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν η Motor Oil (+3,16%), ο ΟΤΕ (+0,51%) και η Eurobank (+0,41%).

Στον αντίποδα, τις μεγαλύτερες απώλειες σημείωσαν η Viohalco (-3,49%), η Τιτάν (-3,02%), η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-2,62%), η Lamda (-2,35%), η Crediabank (-2,25%) και η Metlen (-1,94%).

Στη διακίνηση όγκων πρωταγωνίστησαν η Eurobank με 6,46 εκατομμύρια τεμάχια και η Alpha Bank με 4,98 εκατομμύρια τεμάχια, ενώ τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών συγκέντρωσαν η Πειραιώς με 42,01 εκατομμύρια ευρώ και η Eurobank με 29,62 εκατομμύρια ευρώ.

Στο σύνολο της αγοράς, 21 μετοχές έκλεισαν με θετικό πρόσημο, 82 σημείωσαν πτώση και 19 παρέμειναν αμετάβλητες.