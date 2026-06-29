Ανοδικές τάσεις επικράτησαν στο Χρηματιστήριο Αθηνών κατά την πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδας, με την αγορά να βγάζει θετική αντίδραση και να ανακόπτει το πρόσφατο αρνητικό σερί.

Με βασικό μοχλό την ισχυρή άνοδο των τραπεζικών μετοχών, ο Γενικός Δείκτης Τιμών κατάφερε να ανακάμψει μετά από τέσσερις διαδοχικές πτωτικές συνεδριάσεις, κατά τη διάρκεια των οποίων είχε συσσωρεύσει συνολικές απώλειες της τάξης του 2,07%.

Το αγοραστικό ενδιαφέρον επανήλθε δυναμικά, επιτρέποντας στο επενδυτικό κλίμα να βελτιωθεί και να απορροφήσει τις πιέσεις των προηγούμενων ημερών.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε τελικά στις 2.467,50 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,74%, ενώ κατά τη διάρκεια των ενδοσυνεδριακών διακυμάνσεων άγγιξε ακόμη υψηλότερα επίπεδα, φτάνοντας έως και τις 2.477,64 μονάδες, που αντιστοιχούσαν σε άνοδο 1,16%.

Η συναλλακτική δραστηριότητα εμφανίστηκε ιδιαίτερα ενισχυμένη, με την αξία των συναλλαγών να διαμορφώνεται στα 239,07 εκατομμύρια ευρώ, ενώ συνολικά διακινήθηκαν 32.359.840 μετοχές.

Παρά τη θετική τροχιά του δείκτη, η εικόνα στο ταμπλό παρέμεινε μοιρασμένη, καθώς 55 μετοχές κινήθηκαν ανοδικά, 53 κατέγραψαν πτώση, ενώ 13 τίτλοι παρέμειναν αμετάβλητοι.