Η επικείμενη εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών από τον όμιλο Euronext, μεταξύ των άλλων, θα αναδείξει την ελληνική αγορά ως περιφερειακό κόμβο στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, θα ενισχύσει τη ρευστότητα, την ανταγωνιστικότητα και την ελκυστικότητά των ελληνικών επιχειρήσεων και θα προσελκύσει περισσότερους επενδυτές, ενώ αναμένεται να ωφεληθούν και οι ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς η Euronext προσφέρει κορυφαία εργαλεία σε επίπεδο προβολής, πρόσβασης σε ρευστότητα και ετοιμότητας για ανάπτυξη.

Καθώς είναι σε εξέλιξη η δημόσια πρόταση της Euronext για το Χ.Α, πηγές της Euronext επιχειρούν να αποσαφηνίσουν διάφορους «μύθους» σχετικά με τη συμφωνία, παρουσιάζοντας τα πραγματικά δεδομένα. Ακολουθούν 10 ερωτοαπαντήσεις για την εξαγορά της ΕΧΑΕ:

1. Οι μικρές χρηματιστηριακές εταιρείες ενδέχεται να υποχρεωθούν να κλείσουν ή να συγχωνευθούν, καθώς δεν θα μπορούν πλέον να είναι ανταγωνιστικές.

Στην πραγματικότητα: Αντιθέτως, το εγχώριο χρηματιστηριακό οικοσύστημα θα ωφεληθεί σημαντικά από ένα διευρυμένο φάσμα προϊόντων, ευκαιρίες ένταξης και διαπραγμάτευσης σε μεγαλύτερη επενδυτική βάση, αυξημένη προβολή και ελκυστικότητα της αγοράς σε ένα περιβάλλον με περισσότερες προοπτικές.

Ό όμιλος ATHEX θα παραμείνει ελληνική εταιρεία, υποστηρίζοντας το εγχώριο οικοσύστημα. Χρηματιστές, επενδυτές, δικηγόροι και άλλοι επαγγελματίες θα συνεχίσουν να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην ελληνική αγορά και, στην πραγματικότητα, θα δουν ότι τη δραστηριότητά τους να ενισχύεται καθώς η πλατφόρμα του ATHEX θα ενταχθεί στην πανευρωπαϊκή υποδομή της Euronext, η οποία θα συνδέει την Ελλάδα με 7 ακόμη αγορές και, ενδεχομένως, ακόμη περισσότερες στο μέλλον, όσο η Euronext συνεχίζει να επεκτείνεται.

Η Euronext θα δημιουργήσει ένα πιο δυναμικό και διασυνδεδεμένο περιβάλλον. Δεν θα αντικαταστήσει το υπάρχον οικοσύστημα. Σε αγορές όπως το Όσλο και το Μιλάνο, η αγορά διαπίστωσε αύξηση στον όγκο συναλλαγών, νέες εισαγωγές, ευρύτερη εμπλοκή πελατών και νέες διασυνοριακές επιχειρηματικές ευκαιρίες.

2. Υπάρχουν προβληματισμοί ότι τα κόστη συναλλαγών ή οι προμήθειες για τους Έλληνες χρηματιστές και επενδυτές θα μεταβληθούν.

Στην πραγματικότητα: Ο όμιλος ATHEX διατηρεί σήμερα μονοπωλιακή θέση σε μία περιορισμένη αγορά, γεγονός που του επιτρέπει να επιβάλλει κόστη συναλλαγών και προμήθειες δύο έως τρεις φορές υψηλότερα.

Συμμετέχοντας στη μεγαλύτερη ενιαία δεξαμενή ρευστότητας της Ευρώπη και υιοθετώντας μια ενοποιημένη τεχνολογική πλατφόρμα, οι συμμετέχοντες στην ελληνική αγορά θα επωφεληθούν από αυξημένη αποδοτικότητα και ανταγωνιστικότητα.

3. Οι εισηγμένες εταιρείες, ιδιαίτερα οι μικρότερες, δεν θα μπορούν πλέον να ανταγωνιστούν σε μια πολύ μεγαλύτερη κεφαλαιαγορά.

Στην πραγματικότητα: Οι ελληνικές εταιρείες, ανεξαρτήτως μεγέθους, θα αποκτήσουν αυξημένη προβολή και πρόσβαση στη μεγαλύτερη δεξαμενή ρευστότητας της Ευρώπης. Σήμερα, πολλές ελληνικές εταιρείες δραστηριοποιούνται σε μια περιορισμένη αγορά και συχνά αναγκάζονται να αποχωρήσουν από το ΧΑ ή να αναζητήσουν διπλή εισαγωγή σε ξένες αγορές. Η ένταξη στο δίκτυο της Euronext θα τους επιτρέψει να παραμείνουν εισηγμένες στην Ελλάδα, ενώ ταυτόχρονα θα έχουν πρόσβαση σε ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό και διεθνές επενδυτικό κοινό σε όλη την Ευρώπη.

Αυτό θα ενισχύσει τη ρευστότητα, την ανταγωνιστικότητα και την ελκυστικότητά τους, θα προσελκύσει περισσότερους επενδυτές και πιθανώς θα ενθαρρύνει ελληνικές εταιρείες, όπως από τον κλάδο της ναυτιλίας, να επιστρέψουν (στο Χρηματιστήριο Αθηνών).

Η Euronext είναι ο κορυφαίος χρηματιστηριακός όμιλος για ΜμΕ στην Ευρώπη, με περίπου 1.400 εισηγμένες μικρομεσαίες εταιρείες. Μέσω πρωτοβουλιών όπως το IPOready και το Euronext Tech Leaders, η Euronext προσφέρει κορυφαία εργαλεία σε επίπεδο προβολής, πρόσβασης σε ρευστότητα και ετοιμότητας για ανάπτυξη.

Οι ελληνικές ΜΜΕ θα ωφεληθούν άμεσα από αυτά τα προγράμματα, αποκτώντας πρόσβαση στα ίδια εργαλεία και την ίδια προβολή με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές. Η ένταξη στο δίκτυο της Euronext, με κεφαλαιοποίηση 6,5 τρισ. ευρώ, συνεπάγεται βαθύτερη ρευστότητα, ευνοϊκότερους όρους χρηματοδότησης και ισχυρότερη εμπιστοσύνη των επενδυτών, ενώ παράλληλα θα διατηρούν την έδρα τους στην Αθήνα.

Η ενσωμάτωση στην Euronext οδηγεί πάντοτε σε αυξημένη δραστηριότητα εγγραφών, μεγαλύτερη προβολή και σημαντική ενίσχυση της τοπικής οικονομικής δραστηριότητας. Ενδεικτικά, το Oslo Børs από 197 εισηγμένες εταιρείες το 2019 περιλαμβάνει πλέον 298 (+51%), ενώ η Borsa Italiana από 320 το 2021 σε 408 σήμερα (+28%).

4. Μετά τις εξαγορές χρηματιστηρίων, οι εισαγωγές εταιρειών μειώθηκαν.

Στην πραγματικότητα: Τα στοιχεία υποδηλώνουν ακριβώς το αντίθετο. Το ιστορικό της Euronext αποδεικνύει ότι οι εξαγορές που έχει πραγματοποιήσει έχουν συμβάλει σταθερά στη σημαντική αύξηση των εισαγωγών σε όλες τις αγορές της. Τα παρακάτω παραδείγματα καταδεικνύουν πώς η ενσωμάτωση στο πλαίσιο του ομίλου Euronext έχει ενισχύσει τη δημιουργία πιο δυναμικών αγορών για την εισαγωγή εταιρειών:

-Oslo Børs: Όταν η Euronext απέκτησε το Oslo Børs τον Ιούνιο του 2019, υπήρχαν 197 εισηγμένες εταιρείες. Σήμερα, ανέρχονται σε 298, σημειώνοντας άνοδο 51%.

-Borsa Italiana: Παρόμοια τάση παρατηρήθηκε και με την εξαγορά της Borsa Italiana. Από 320 εταιρείες τον Απρίλιο του 2021, σήμερα 408 (+28%) είναι εισηγμένες.

Η ένταξη στην Euronext οδηγεί συστηματικά σε αύξηση εισαγωγών, μεγαλύτερη προβολή και ενισχυμένη δραστηριότητα για τα τοπικά οικοσυστήματα.

5. Ο όμιλος ATHEX θα χάσει το κύρος του εντός της Euronext.

Στην πραγματικότητα: Ο όμιλος ATHEX θα παραμείνει ελληνική εταιρεία, με έδρα την Αθήνα και θα καταβάλλει φόρους στην Ελλάδα. Οι αποφάσεις που αφορούν την ελληνική αγορά θα εξακολουθήσουν να λαμβάνονται σε στενή συνεργασία με το τοπικό οικοσύστημα και οι ελληνικές ομάδες θα συνεχίσουν να αλληλοεπιδρούν με πελάτες. Η επιτυχία της Euronext βασίζεται στο μοντέλο «ενωμένοι στη διαφορετικότητα» (“united-in-diversity”), όπου τα τοπικά χρηματιστήρια διατηρούν την ταυτότητα, τη διοίκηση, το οικοσύστημα και την επιρροή τους, απολαμβάνοντας τα οφέλη της κοινής υποδομής και της κλίμακας της Euronext.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο όμιλος ATHEX θα αναδειχθεί σε ακρογωνιαίο λίθο της παρουσίας της Euronext στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ηγούμενος της ανάπτυξης ενός περιφερειακού κόμβου για την προσέλκυση νέων εισαγωγών και επενδύσεων από γειτονικές αγορές.

Η Ελλάδα θα εκπροσωπείται πλήρως στη διακυβέρνηση της Euronext:

– Ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου ATHEX θα συμμετάσχει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Euronext.

– Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θα προσκληθεί στο Κολέγιο Ρυθμιστικών Αρχών της Euronext.

– Ένα εξέχον στέλεχος της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας θα ενταχθεί στο Εποπτικό Συμβούλιο.

Έτσι διασφαλίζεται ότι η ελληνική φωνή θα «ακούγεται» σε κάθε επίπεδο λήψης αποφάσεων, μέσα σε ένα ισχυρό ευρωπαϊκό πλαίσιο.

6. Υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με τους εργαζομένους του ομίλου ATHEX

Στην πραγματικότητα: Η συναλλαγή αυτή αφορά την ανάπτυξη και τη μακροπρόθεσμη επένδυση στην Ελλάδα. Η Euronext εκτιμά ιδιαίτερα την τεχνογνωσία και την εμπειρία των εργαζομένων του ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών, οι οποίοι έχουν θέσει ισχυρά θεμέλια για την ελληνική κεφαλαιαγορά.

Η Euronext θα υποδεχθεί τους εργαζομένους του ομίλου ATHEX, δημιουργώντας ένα νέο Κέντρο Υποστήριξης και Τεχνολογίας στην Αθήνα, με σκοπό την υποστήριξη των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του ομίλου σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτή η πρωτοβουλία αντικατοπτρίζει τη δέσμευση της Euronext να επενδύσει στο ταλέντο στην Ελλάδα και να δημιουργήσει ευκαιρίες για επαγγελματική εξέλιξη στο ευρύτερο ευρωπαϊκό μας δίκτυο.

7. Η πρόταση της Euronext δεν είναι ελκυστική και δεν αντανακλά την αξία του ATHEX.

Στην πραγματικότητα: Η πρόταση της Euronext έτυχε ομόφωνης στήριξης από το Διοικητικό Συμβούλιο του ομίλου ATHEX, το οποίο αναγνώρισε τα ισχυρά οφέλη και χαρακτήρισε την αποτίμηση ως «δίκαιη και εύλογη».

Χρειάζεται επίσης να ληφθούν υπόψη αρκετοί παράγοντες κατά την αξιολόγηση της προσφοράς.

-Εθνικά χρηματιστήρια, όπως το Χρηματιστήριο της Βαρσοβίας (WSE), διαπραγματεύονται σε χαμηλότερο δείκτη τιμής προς κέρδη (P/E) σε σύγκριση με τον ενδεικτικό δείκτη P/E της προσφοράς της Euronext. Από τις 31 Οκτωβρίου 2025, ο δείκτης P/E για το WSE βρίσκεται στο 12,8x, ενώ ο ενδεικτικός δείκτης P/E για τον όμιλο ATHEX, σύμφωνα με την προσφορά της Euronext, ανέρχεται σε 16,3x, αντικατοπτρίζοντας ένα premium της τάξης του 27% έναντι του WSE. Εάν η Euronext αποσύρει την προσφορά της, είναι πιθανό η αποτίμηση του ομίλου ATHEX να προσαρμοστεί καθοδικά ώστε να ευθυγραμμιστεί με το επίπεδο του WSE.

-Η τιμή που προσέφερε η Euronext για τον όμιλο ATHEX είναι υψηλότερη από οποιαδήποτε τιμή είχε η μετοχή της εταιρείας από το 2014 έως σήμερα.

-Τα αποτελέσματα και η πορεία της μετοχής του ομίλου ATHEX το 2024 και το 2025 καθορίστηκαν από έντονη μεταβλητότητα και μια ιδιαίτερα ισχυρή άνοδο του τραπεζικού κλάδου – τέτοιες ευνοϊκές συγκυρίες είναι εξαιρετικά απίθανο να διατηρηθούν και να συνεχιστούν με τον ίδιο ρυθμό τα επόμενα χρόνια. Επιπλέον, η εμπορική δραστηριότητα είναι σε μεγάλο βαθμό συγκεντρωμένη σε τέσσερις συστημικές ελληνικές τράπεζες, οι οποίες αντιπροσωπεύουν περίπου το 60% του μέσου ημερήσιου όγκου.

-Η μονοπωλιακή θέση του ομίλου ATHEX, με τιμές 2,3 φορές υψηλότερες σε σύγκριση με άλλες αγορές του Euronext, δεν είναι βιώσιμη μακροπρόθεσμα.

-Από την αρχική δημόσια προσφορά της τον Ιούνιο του 2014, η Euronext αποδίδει σταθερά αξία στους μετόχους της. Συγκεκριμένα, έως τις 30 Ιουνίου 2025, η συνολική απόδοση για τους μετόχους της Euronext ανήλθε στο +722%, ενώ, για το ίδιο χρονικό διάστημα, οι μέτοχοι του ομίλου ATHEX κατέγραψαν αρνητική απόδοση της τάξεως του -16%.

-Ο όμιλος ATHEX ως αυτόνομη οντότητα, θα χρειαστεί σημαντικές επενδύσεις σε τεχνολογία και κυβερνοασφάλεια, οι οποίες είναι απαραίτητες για την αναβάθμιση της υποδομής του και την εναρμόνισή του με τα πανευρωπαϊκά πρότυπα της αγοράς. Αυτό θα καθιστούσε το τρέχον ποσοστό διανομής μερισμάτων στο 100% ως μη βιώσιμο.

-Ακόμη κι αν η Euronext δεν αποκτήσει το 100% της εταιρείας, θα προχωρήσει στις αναγκαίες σημαντικές λειτουργικές και τεχνολογικές αναβαθμίσεις, προκειμένου να διασφαλίσει τη μελλοντική βιωσιμότητα του ομίλου ATHEX. Αυτές οι αναβαθμίσεις ενδέχεται να οδηγήσουν σε σημαντική μείωση των καθαρών κερδών και των μερισμάτων για τους μετόχους μειοψηφίας που θα επιλέξουν να μην ανταποκριθούν στην προσφορά, για ένα παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Επιπλέον, η ρευστότητα της μετοχής του ομίλου ATHEX πιθανότατα θα μειωθεί σημαντικά μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

-Μετά την ένταξη στον δείκτη CAC 40, οι μετοχές της Euronext προσφέρουν σημαντική ρευστότητα σε επενδυτές που επιδιώκουν να διατηρούν μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης. Σε περίπτωση που οι μέτοχοι του ομίλου ATHEX προτιμήσουν να λάβουν μετρητά, οι μετοχές της Euronext που προσφέρονται ως αντάλλαγμα μπορούν να διατεθούν άμεσα στην αγορά. Οι μετοχές της Euronext είναι 42 φορές (42x) πιο ρευστές από τις μετοχές του ομίλου ATHEX, διευκολύνοντας έτσι την αποτελεσματική ρευστοποίηση των μετοχών.

-Τέλος, η τιμή-στόχος της μετοχής της Euronext από τους αναλυτές είναι κατά 17% υψηλότερη από την τρέχουσα τιμή διαπραγμάτευσης, γεγονός που αντανακλά τη σημαντική προοπτική ανόδου.

8. Υπάρχουν προβληματισμοί για την εμπλοκή της κυβέρνησης.

Στην πραγματικότητα: Η Euronext έχει γνωστοποιήσει την πρότασή της στους αρμόδιους κυβερνητικούς αξιωματούχους και αρχές, όπως ορίζει η διαδικασία. Πέραν αυτού, δεν πρόκειται να σχολιάσει κυβερνητικές αποφάσεις.

9. Η πρόσφατη τροποποίηση του νομικού πλαισίου έγινε για να διευκολύνει την πρόταση εξαγοράς του ομίλου ATHEX.

Στην πραγματικότητα: Η Euronext δεν μπορεί να τοποθετηθεί εκ μέρους της κυβέρνησης και απλώς σημειώνει ότι η τροποποίηση εναρμόνισε την ελληνική νομοθεσία με το ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο, επιτρέποντας τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις με ίσες προϋποθέσεις για ελληνικές εταιρείες και τις εταιρείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

10. Η Euronext είναι μία γαλλική εταιρεία.

Στην πραγματικότητα: Η Euronext αποτελεί έναν πλήρως διαφοροποιημένο πανευρωπαϊκό όμιλο. Δεν είναι γαλλική εταιρεία και δεν θα πρέπει να θεωρείται ως τέτοια. Έχει εξελιχθεί από μια ένωση εθνικών χρηματιστηρίων σε ραχοκοκαλιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, με ποσοστό άνω του 75% των εσόδων της να προέρχεται εκτός Γαλλίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ