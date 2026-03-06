Με μεγάλες απώλειες 6,81% έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά την εβδομάδα που τελειώνει, στη σκιά της πολεμικής σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, εν μέσω αρνητικού κλίματος και στις διεθνείς αγορές, ενώ σχεδόν μηδενίστηκαν τα κέρδη του 2026 (+0,09%). Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς την εβδομάδα που τελειώνει υποχώρησε κατά 10,404 δισ. ευρώ

Η διάρκεια της σύγκρουσης θα καθορίσει άμεσα τον αντίκτυπο που θα έχει στο Χ.Α. Αυτό αναφέρει σε σχετική της έκθεση η Axia – Alpha Finance, η οποία επισημαίνει ότι η επίδραση που έχει ο πόλεμος στο Χ.Α είναι, προς το παρόν, περιορισμένη.

Ο πρώτος και μεγαλύτερος κίνδυνος για τις αγορές και τις οικονομίες είναι η επαναφορά του πληθωρισμού της ενέργειας που ζήσαμε μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ από το Ιράν είναι το πρώτο σαφές δείγμα ότι οι τιμές της ενέργειας θα βρεθούν σε υψηλότερα επίπεδα, άγνωστο για πόσο μεγάλο διάστημα.

Η Bank of America συμπεριλαμβάνει το Χρηματιστήριο Αθηνών στις πιο ελκυστικές αγορές της περιοχής EEMEA (Ανατολική Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική). Επισημαίνει ότι οι ελληνικές μετοχές συνεχίζουν να προσφέρουν ισχυρό συνδυασμό αποτιμήσεων, μερισματικών αποδόσεων και προοπτικών κερδοφορίας.

Ωστόσο, η κλιμάκωση της γεωπολιτικής έντασης στη Μέση Ανατολή δημιουργεί έναν νέο παράγοντα αβεβαιότητας που θα μπορούσε να επηρεάσει τη διάθεση για ρίσκο των επενδυτών διεθνώς.

Οι οίκοι Fitch, DBRS ,Scope και Moody΄s με εκθέσεις τους τοποθετούνται θετικά για τις ελληνικές τράπεζες.

Μετά από μια δεκαετία ζημιών και εκτεταμένων αναδιαρθρώσεων, οι ελληνικές τράπεζες συγκαταλέγονται πλέον στις πιο κερδοφόρες στην Ευρώπη και μπήκαν στο 2026 με τους ισχυρότερους ισολογισμούς από την εποχή της ευρωπαϊκής κρίσης χρέους, τονίζει η Scope Ratings. Βλέπει σταθερές προοπτικές αναμένοντας περαιτέρω αύξηση κερδοφορίας, συνεχιζόμενη βελτίωση της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού και την ενίσχυση της κεφαλαιακής τους θέσης.

Η Moody΄s επισημαίνει πως και το 2026-2027, η κερδοφορία θα παραμείνει ισχυρή, με τα NPEs να κινούνται κοντά πλέον στο ευρωπαϊκό επίπεδο.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε την εβδομάδα στις 2.122,60 μονάδες, έναντι 2.277,60 μονάδων την προηγούμενη εβδομάδα, σημειώνοντας εβδομαδιαία πτώση 6,81%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει οριακή άνοδο σε ποσοστό 0,09%.

Ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ASE 25 έκλεισε την εβδομάδα με πτώση 7,07%, ενώ από τις αρχές του 2026 ενισχύεται σε ποσοστό 0,71%. Ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSE MID έκλεισε με εβδομαδιαία πτώση 4,28% και από τις αρχές του έτους υποχωρεί σε ποσοστό 6,34%.

Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε την εβδομάδα με πτώση 8,35%, ενώ από τις αρχές του 2026 καταγράφει άνοδο 2,43%.

Η συνολική αξία των συναλλαγών στις συνεδριάσεις αυτής της εβδομάδος διαμορφώθηκε στα 2.237,625 εκατ. ευρώ, ενώ η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 447,525 εκατ. ευρώ, έναντι 432,973 εκατ. ευρώ της περασμένης εβδομάδος.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς την εβδομάδα αυτή μειώθηκε κατά 10,404 δισ. ευρώ, στα 146,722 δισ. ευρώ, ενώ από τις αρχές του έτους είναι ελαφρώς αυξημένη κατά 0,469 εκατ. ευρώ.