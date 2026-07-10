Με ήπιους ρυθμούς και ελαφρά υποχώρηση ολοκληρώθηκε η χρηματιστηριακή εβδομάδα, ακολουθώντας το κλίμα επιφυλακτικότητας που επικρατεί διεθνώς λόγω του αβέβαιου γεωπολιτικού περιβάλλοντος.

Παρά τη βραχυπρόθεσμη διόρθωση, η ελληνική αγορά συνεχίζει να προσελκύει ισχυρές ψήφους εμπιστοσύνης από μεγάλους διεθνείς οίκους, οι οποίοι υπογραμμίζουν τις ελκυστικές αποτιμήσεις και τις θετικές προοπτικές του εγχώριου τραπεζικού συστήματος.

Η JP Morgan προχώρησε σε αναβάθμιση των ελληνικών μετοχών σε «overweight» από «neutral», εκτιμώντας ότι η πιθανή ένταξή τους στον δείκτη Euro STOXX μπορεί να πυροδοτήσει νέες κεφαλαιακές εισροές ύψους 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων.

Η αμερικανική επενδυτική τράπεζα θεωρεί ότι οι ελληνικοί τίτλοι παραμένουν ελκυστικά αποτιμημένοι, καθώς διαπραγματεύονται στις 10,8 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη των επόμενων δώδεκα μηνών, εμφανίζοντας προβάδισμα έναντι του 11,3 των αναδυόμενων αγορών.

Παράλληλα, η Optima Bank διατηρεί τη θετική της στάση για το δεύτερο εξάμηνο του 2026, υπενθυμίζοντας ότι το Χρηματιστήριο Αθηνών καταγράφει κέρδη περίπου 22% από την αρχή του έτους και 37% σε ετήσια βάση, υπεραποδίδοντας έναντι της Ευρώπης και των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με την Optima, παρά την άνοδο του δείκτη τιμής προς κέρδη στις 12,3 φορές, η αγορά διατηρεί discount 22% έναντι των ευρωπαϊκών αγορών, με κορυφαίες επιλογές τις Πειραιώς, METLEN, ΔΕΗ, Motor Oil, Eurobank, Allwyn και Titan.

Στο τραπεζικό μέτωπο, η Fitch Ratings αναβάθμισε την αξιολόγηση του λειτουργικού περιβάλλοντος των ελληνικών τραπεζών, αντανακλώντας τη βελτίωση των συνθηκών, την ανθεκτικότητα της οικονομίας, την επιτάχυνση της πιστωτικής επέκτασης και τις νέες πηγές κερδοφορίας.

Στο ίδιο μήκος κύματος, η Axia-Alpha Finance βλέπει περιθώρια για νέο ράλι έως και 27%, αναβαθμίζοντας τις τιμές-στόχους λόγω υψηλότερης κερδοφορίας και χαμηλότερου κόστους ιδίων κεφαλαίων.

Το κλείσιμο της Παρασκευής

Στο ταμπλό, ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.513,22 μονάδες έναντι 2.537,23 μονάδων της προηγούμενης εβδομάδας, καταγράφοντας εβδομαδιαία πτώση 0,95%, αν και από τις αρχές του έτους διατηρεί κέρδη 18,51%.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ASE 25 υποχώρησε κατά 0,79%, ενώ ο FTSE MID της μεσαίας κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση 1,70%. Αντίθετα, ο τραπεζικός δείκτης διαφοροποιήθηκε θετικά κλείνοντας με εβδομαδιαία άνοδο 0,53%, διευρύνοντας τα κέρδη του από την αρχή του 2026 στο 25,45%.

Η κινητικότητα στην αγορά παρέμεινε ισχυρή, με τη συνολική αξία των συναλλαγών να διαμορφώνεται στα 1.530,974 εκατομμύρια ευρώ και τη μέση ημερήσια δραστηριότητα να ενισχύεται στα 306,195 εκατομμύρια ευρώ, έναντι 286,915 εκατομμυρίων της προηγούμενης εβδομάδας.

Τέλος, η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς υποχώρησε κατά 1,811 δισεκατομμύρια ευρώ στα 185,404 δισεκατομμύρια ευρώ, παραμένοντας ωστόσο αυξημένη κατά 39,15 δισεκατομμύρια ευρώ από τις αρχές του έτους.