Ασθενή άνοδο κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με την εγχώρια αγορά να εκδηλώνει προσπάθεια ανάκαμψης μετά την ισχυρή υποχώρηση της προηγούμενης ημέρας.

Το θετικό κλίμα υποστηρίχθηκε και από την αντίδραση των διεθνών αγορών, οι οποίες κινήθηκαν ανοδικά με μοχλό τον τεχνολογικό κλάδο, κατορθώνοντας να εξισορροπήσουν τις ανησυχίες από τη νέα αναζωπύρωση της γεωπολιτικής έντασης στη Μέση Ανατολή.

Στο ταμπλό της υψηλής κεφαλαιοποίησης, οι μετοχές που ηγήθηκαν της ανόδου και κατέγραψαν υπεραπόδοση ήταν αυτές της Motor Oil, της ΕΥΔΑΠ, της Optima Bank και της Τράπεζας Κύπρου.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών διαμορφώθηκε στο κλείσιμο στις 2.492,20 μονάδες, σημειώνοντας περιορισμένη άνοδο της τάξης του 0,18%, αν και ενδοσυνεδριακά κινήθηκε υψηλότερα αγγίζοντας τις 2.508,78 μονάδες, επίπεδο που αντιστοιχούσε σε κέρδη έως και 0,85%.

Η επενδυτική δραστηριότητα παρέμεινε έντονη, με την αξία των συναλλαγών να ανέρχεται στα 260,95 εκατομμύρια ευρώ, ενώ συνολικά διακινήθηκαν 37.165.339 μετοχές.

Στο σύνολο του ταμπλό αποτυπώθηκε μια σχετική ισορροπία δυνάμεων μεταξύ αγοραστών και πωλητών, καθώς 54 μετοχές έκλεισαν με θετικό πρόσημο, 59 παρουσίασαν πτώση και 12 παρέμειναν αμετάβλητες.