Σε κλοιό ισχυρών ρευστοποιήσεων βρέθηκε στη σημερινή συνεδρίαση το Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς η εγχώρια αγορά ευθυγραμμίστηκε πλήρως με το κύμα φυγής από το ρίσκο που σάρωσε τις διεθνείς αγορές.

Το επενδυτικό κλίμα επιδεινώθηκε ραγδαία μετά την αναζωπύρωση της έντασης στη Μέση Ανατολή και τις επίσημες δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι η εκεχειρία με το Ιράν έχει τερματιστεί, εξέλιξη που πυροδότησε παράλληλα κατακόρυφη άνοδο στις τιμές του πετρελαίου.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στις 2.487,60 μονάδες, καταγράφοντας σημαντικές απώλειες της τάξης του 2,14%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια των ενδοσυνεδριακών συναλλαγών οι πιέσεις ήταν ακόμη εντονότερες, με τον δείκτη να υποχωρεί μέχρι και τις 2.457,35 μονάδες, σημειώνοντας απώλειες που άγγιξαν το 3,33%.

Η συναλλακτική δραστηριότητα εμφανίστηκε ιδιαίτερα αυξημένη, αποτυπώνοντας τη νευρικότητα των επενδυτών, με την αξία των συναλλαγών να διαμορφώνεται στα 360,41 εκατομμύρια ευρώ.

Συνολικά διακινήθηκαν 47.406.655 μετοχές, σε μια συνεδρίαση όπου οι πωλητές κυριάρχησαν καθολικά στο ταμπλό.

Η εικόνα της αγοράς αποτυπώνει πλήρως την επικράτηση των πτωτικών τάσεων, καθώς μόλις 20 μετοχές κατάφεραν να κινηθούν ανοδικά, έναντι 94 τίτλων που σημείωσαν πτώση, ενώ 11 μετοχές παρέμειναν αμετάβλητες.