Εντυπωσιακά κέρδη κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με την εγχώρια αγορά να διασπά ανοδικά το ψυχολογικό όριο των 2.500 μονάδων.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.500,79 μονάδες, σημειώνοντας σημαντική άνοδο 2,08%.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κατέγραψε θεματική αύξηση κατά 2,9 δισ. ευρώ σε σύγκριση με τη χθεσινή συνεδρίαση, ενώ η αξία των συναλλαγών εκτινάχθηκε στα 376,116 εκατ. ευρώ, με συνολικό όγκο 54.592.185 μετοχών.

Στο επίκεντρο ο τραπεζικός κλάδος

Στη δίνη του επενδυτικού ενδιαφέροντος βρέθηκαν οι τραπεζικοί τίτλοι, στον απόηχο των αναβαθμίσεων των τιμών-στόχων από μεγάλους διεθνείς επενδυτικούς οίκους όπως η Morgan Stanley, η Goldman Sachs και η HSBC, ενόψει της επικείμενης ανακοίνωσης των εταιρικών αποτελεσμάτων για το δεύτερο τρίμηνο του 2026.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε κατά 2,25%, την ώρα που ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης κατέγραψε οριακή άνοδο 0,07%.

Η εικόνα στο ταμπλό

Ανάμεσα στις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι τραπεζικές μετοχές της Eurobank (+6,18%), της Πειραιώς (+5,62%), της Alpha Bank (+4,70%) και της Εθνικής (+3,48%), ενώ σημαντική ενίσχυση κατέγραψαν επίσης η ΔΕΗ (+2,69%) και η Jumbo (+2,16%).

Στον αντίποδα, τις ισχυρότερες πιέσεις και τη μεγαλύτερη πτώση δέχθηκαν οι μετοχές της Aktor (-9,98%), της ΕΥΔΑΠ (-1,32%), της Viohalco (-0,92%) και του ΟΛΠ (-0,90%).

Όσον αφορά την κινητικότητα, τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών συγκέντρωσαν η Eurobank και η Alpha Bank, διακινώντας 12.714.388 και 10.745.274 μετοχές αντίστοιχα.

Στον τομέα της αξίας συναλλαγών, στην πρώτη θέση βρέθηκε η Εθνική Τράπεζα με 76,89 εκατ. ευρώ και ακολούθησε η Eurobank με 55,03 εκατ. ευρώ.

Στη συνολική εικόνα της αγοράς, 60 μετοχές έκλεισαν με θετικό πρόσημο, 43 σημείωσαν υποχώρηση, ενώ 18 παρέμειναν αμετάβλητες.