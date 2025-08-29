Με σημαντικές απώλειες 3,91% έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά την εβδομάδα που τελειώνει, καθώς οι αναταράξεις που προκάλεσαν στις αγορές οι εξελίξεις στη Γαλλία έδωσαν την αφορμή για ρευστοποιήσεις για κατοχύρωση κερδών.

Παρά την σημαντική τετραήμερη πτώση (4,46%), ο Αύγουστος έκλεισε με άνοδο 1,36% με την αγορά να συμπληρώνει τον 10ο διαδοχικό μήνα κερδών, πετυχαίνοντας το μακροβιότερο ανοδικό σερί στην ιστορία της.

Στη διάρκεια των δέκα τελευταίων μηνών ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει συνολικά κέρδη 46,22%, ο τραπεζικός δείκτης καταγράφει κέρδη 87,71%, ενώ η συνολική κεφαλαιοποίηση από τα τέλη του περασμένου Οκτωβρίου μέχρι και σήμερα έχει αυξηθεί κατά 36,325 δισ. ευρώ.

Η βραχυπρόθεσμη πορεία της χρηματιστηριακής αγοράς θα εξαρτηθεί από την πορεία των ευρωπαϊκών αγορών, καθώς πλησιάζουμε την 8η Σεπτεμβρίου όταν η γαλλική κυβέρνηση θα πρέπει να εξασφαλίσει ψήφο εμπιστοσύνης.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε την εβδομάδα στις 2.021,69 μονάδες, έναντι 2.103,93 μονάδων την προηγούμενη εβδομάδα, σημειώνοντας εβδομαδιαία πτώση 3.91%. Από τις αρχές του έτους καταγράφει κέρδη σε ποσοστό 37,56%.

Ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ASE 25 έκλεισε την εβδομάδα με πτώση 4,14% και από τις αρχές του 2025 σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 42,19%.

Ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSE MID έκλεισε με εβδομαδιαία πτώση 1,27%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει άνοδο 27,39%.

Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε την εβδομάδα με πτώση 6,61%, ενώ από τις αρχές του 2025 σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 39,68%.

Η συνολική αξία των συναλλαγών στις συνεδριάσεις αυτής της εβδομάδος ανήλθε στα 1.458,707

εκατ. ευρώ, ενώ η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 291,741 εκατ. ευρώ, από 209,631 εκατ. ευρώ της περασμένης εβδομάδος.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγορά την εβδομάδα αυτή μειώθηκε κατά 5,05 δισ. ευρώ και διαμορφώνεται στα 142,824 δισ. ευρώ, ενώ από τις αρχές του 2025 είναι αυξημένη κατά 36,33 δισ. ευρώ.