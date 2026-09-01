Σε τροχιά σημαντικής υποχώρησης κινείται η χρηματιστηριακή αγορά της Αθήνας, επηρεασμένη άμεσα από την επιδείνωση του κλίματος στις διεθνείς αγορές.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών στις 13:30 διαμορφώνεται στις 2.643,33 μονάδες, καταγράφοντας πτώση 1,27%, ενώ η συνολική αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 88,56 εκατομμύρια ευρώ.

Η νευρικότητα είναι έκδηλη στο σύνολο του ταμπλό, όπου 83 μετοχές υποχωρούν, 18 κινούνται ανοδικά και 14 διατηρούνται σταθερές.

Οι μεγαλύτερες πιέσεις ασκούνται στον δείκτη της υψηλής κεφαλαιοποίησης, ο οποίος υποχωρεί κατά 1,33%, την ώρα που ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης καταγράφει ηπιότερες απώλειες της τάξεως του 0,74%.

Η εικόνα υποχώρησης στην Αθήνα αποτελεί αντανάκλαση του αρνητικού κλίματος που επικρατεί στις ευρωπαϊκές αγορές, οι οποίες ξεκίνησαν τον Σεπτέμβριο με ευρείες απώλειες.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600, καθώς και οι κυριότεροι δείκτες σε Φρανκφούρτη (DAX), Παρίσι (CAC 40) και Λονδίνο (FTSE 100), δέχονται ισχυρές πιέσεις, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν για το περιβάλλον των επιτοκίων.

Η κύρια αιτία αυτού του κύματος πωλήσεων είναι η νέα, αλματώδης αύξηση των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων διεθνώς, με το 10ετές γερμανικό και το βρετανικό ομόλογο να καταγράφουν πολυετή υψηλά.

Στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων βρίσκονται τίτλοι όπως η Viohalco με πτώση 3,72%, η CrediaBank στο -2,54%, η Jumbo στο -2,31% και η Lamda Development στο -2,04%.

Στον αντίποδα, ελάχιστες είναι οι μετοχές που καταφέρνουν να διαφοροποιηθούν θετικά, με τον ΟΛΠ να ενισχύεται κατά 0,59% και τη Motor Oil κατά 0,17%.

Στο πεδίο των συναλλαγών, τη μεγαλύτερη κινητικότητα βάσει όγκου αλλά και αξίας παρουσιάζουν οι τραπεζικοί τίτλοι, με την Πειραιώς να διακινεί 1,66 εκατομμύρια μετοχές συνολικής αξίας 16,84 εκατομμυρίων ευρώ και την Eurobank να ακολουθεί με 2,58 εκατομμύρια μετοχές και τζίρο 11,79 εκατομμυρίων ευρώ.