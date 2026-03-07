«Αιμορραγία» 10,4 δισ. ευρώ στη κεφαλαιοποίηση της χρηματιστηριακής αγοράς και απώλειες 6,81% σε επίπεδο βασικού χρηματιστηριακού δείκτη είναι το κόστος του πολέμου για τη χρηματιστηριακή αγορά από την έναρξη των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή.

Ο Γενικός Δείκτης σχεδόν διέγραψε τα κέρδη του 2026, ενώ ο τραπεζικός δείκτης καταγράφει απώλειες 8,35% από την έναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων. Η χρηματιστηριακή αξία των εισηγμένων εταιρειών υποχώρησε στα 146,722 δισ. ευρώ από 157,126 δισ. ευρώ που ήταν πριν τον πόλεμο.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, αντιστάθηκαν στο πτωτικό κλίμα οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ(+7,78%), των ΕΛΠΕ (+1,87%) και της Motor Oil (+0,05%).

Μεγαλύτερες απώλειες κατέγραψαν οι τίτλοι της Aegean Airlines (-15,60%), της Optima Bank (-12,68%), της Viohalco (-12,55%), της Elvalhalcor (-12,47%), της Τιτάν (-11,43%) και της Πειραιώς (-11,33%).

Ακολουθούν οι μετοχές του ΔΑΑ (-9,62%), της Eurobank (-8,88%), της ΔΕΗ (-8,47%), της Lamda (-8,44%), του ΟΠΑΠ (-8,10%), της Alpha Bank (-7,72%), της Σαράντης (-6,15%), της Εθνικής (-6,06%), της Jumbo (-5,96%), της Κύπρου (-5,83%), του ΟΤΕ (-4,74%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-4,43%), της Coca Cola HBC (-4,40%) και της Metlen (-3,97%)

Μικρή πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Aktor (-0,38%), του ΟΛΠ (-0,53%)

Η διάρκεια και η ένταση της σύγκρουσης των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν θα καθορίσουν και τις συνέπειες για την πορεία των αγορών και για την οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατά συνέπεια και της Ελλάδας.

Η Moody’s έχει ένα βασικό σενάριο σύγκρουσης διάρκειας 4 έως 6 εβδομάδων στη Μέση Ανατολή κάτι που συνεπάγεται, κατά την εκτίμησή της, ελεγχόμενες επιπτώσεις στην αγορά ενέργειας, στις οικονομίες του Κόλπου καθώς και στο διεθνές εμπόριο.

Ωστόσο στην περίπτωση που η σύγκρουση παραταθεί πέρα από αυτό το χρονικό διάστημα, οι επιπτώσεις θα είναι αλυσιδωτές και προειδοποιεί για πιστωτικούς κινδύνους.

Η διάρκεια της σύγκρουσης θα καθορίσει άμεσα τον αντίκτυπο που θα έχει στο Χ.Α. Αυτό αναφέρει σε σχετική της έκθεση η Axia – Alpha Finance, η οποία επισημαίνει ότι η επίδραση που έχει ο πόλεμος στο Χ.Α είναι, προς το παρόν, περιορισμένη.

Σε πρώτη φάση, θα πρέπει να αναγνωρισθεί από τους επενδυτές ότι κάποιες μετοχές διαθέτουν πιο «αμυντικά» χαρακτηριστικά (ΟΤΕ, ΟΠΑΠ, Jumbo, ΓΕΚ Τέρνα, Cenergy, ΑΔΜΗΕ και ΕΥΔΑΠ).

Για τα διυλιστήρια προβλέπονται μεικτές επιπτώσεις σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα. Και αυτό γιατί, βραχυπρόθεσμα, τόσο η HelleniQ Energy όσο και η Motor Oil φαίνεται ότι μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες τους σε εισροές για μερικές εβδομάδες.

Εταιρείες όπως η ΔΕΗ, η Metlen αλλά και οι ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ, Motor Oil και HelleniQ Energy θα μπορούσαν να επωφεληθούν βραχυπρόθεσμα από την ισχυρότερη τιμολόγηση.

Σε ότι αφορά την Aegean Airlines και του ΔΑΑ εκφράζεται μια υπόθεση ότι είναι πιθανό να μειώσει την επιβατική κίνηση από και προς τη Μέση Ανατολή, επηρεάζοντας άμεσα τον όγκο των πτήσεων.

Σύμφωνα με την Axia – Alpha Finance αναμένεται περιορισμένος βραχυπρόθεσμος αντίκτυπος τόσο στον ΟΛΠ όσο και στον ΟΛΘ από μια περιορισμένη σύγκρουση. Για τον ΟΛΠ, μια κλιμάκωση της σύγκρουσης θα μπορούσε να έχει άμεσο και αρνητικό αντίκτυπο στη ζήτηση και την κερδοφορία στους τερματικούς σταθμούς κρουαζιέρας και επιβατών

Για την αγορά, όπως σημειώνει η Optima Research, το βασικό ζητούμενο παραμένει η διάρκεια και η ένταση της κρίσης, καθώς από αυτές θα εξαρτηθεί αν οι επιπτώσεις θα παραμείνουν διαχειρίσιμες ή θα μετατραπούν σε ουσιαστικό αναπτυξιακό εμπόδιο για το 2026.

Η Ελλάδα παραμένει καθαρός εισαγωγέας ενεργειακών αγαθών, γεγονός που σημαίνει ότι κάθε αύξηση στις τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου επιβαρύνει το εμπορικό ισοζύγιο και περιορίζει την αναπτυξιακή δυναμική. Σύμφωνα με την Optima Research, για κάθε αύξηση της τιμής του πετρελαίου κατά 10 δολάρια ανά βαρέλι, το ελληνικό ΑΕΠ επηρεάζεται αρνητικά κατά 0,15%.

Η Bank of America συμπεριλαμβάνει το Χρηματιστήριο Αθηνών στις πιο ελκυστικές αγορές της περιοχής EEMEA (Ανατολική Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική). Επισημαίνει ότι οι ελληνικές μετοχές συνεχίζουν να προσφέρουν ισχυρό συνδυασμό αποτιμήσεων, μερισματικών αποδόσεων και προοπτικών κερδοφορίας. Ωστόσο, η κλιμάκωση της γεωπολιτικής έντασης στη Μέση Ανατολή δημιουργεί ένα νέο παράγοντα αβεβαιότητας που θα μπορούσε να επηρεάσει τη διάθεση για ρίσκο των επενδυτών διεθνώς.