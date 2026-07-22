Με μικρή άνοδο έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με την εγχώρια χρηματιστηριακή αγορά να συμπληρώνει την τρίτη διαδοχική ανοδική της συνεδρίαση.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών διαμορφώθηκε στις 2.506,79 μονάδες, καταγράφοντας άνοδο 0,24%.

Κατά τη διάρκεια της ενδοσυνεδριακής διακύμανσης, ο δείκτης κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.507,87 μονάδες (+0,28%) και κατώτερη τιμή στις 2.492,29 μονάδες (-0,34%).

Η συνολική αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 286,75 εκατομμύρια ευρώ, ενώ διακινήθηκαν συνολικά 45.792.649 μετοχές.

Στο πεδίο της υψηλής κεφαλαιοποίησης, θετική υπεραπόδοση σημείωσαν οι τίτλοι της Τιτάν και της Viohalco, ενώ αντίθετα υπό πίεση βρέθηκαν οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ, της Elvalhalcor και της Aktor.