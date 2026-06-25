Με πτώση έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστήριου Αθηνών, καθώς οι αγοραστές δεν κατόρθωσαν να διατηρήσουν τα κέρδη, που κατέγραφαν στα πρώτα στάδια των συναλλαγών.

Αν και η αγορά ξεκίνησε με θετικό πρόσημο, οι ρευστοποιήσεις που εκδηλώθηκαν στη συνέχεια οδήγησαν τους βασικούς δείκτες σε αρνητικό έδαφος.

Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση, σημαντική στήριξη στην αγορά προκειμένου να περιοριστούν οι απώλειες έδωσαν οι μετοχές της Aktor, της Motor Oil, της Aegean και του ΟΤΕ.

Η εικόνα των δεικτών και των συναλλαγών

Γενικός Δείκτης Τιμών: Έκλεισε στις 2.451,62 μονάδες, σημειώνοντας υποχώρηση κατά 0,78%.

Ενδοσυνεδριακή Διακύμανση: Η υψηλότερη τιμή της ημέρας καταγράφηκε στις 2.487,96 μονάδες, επίπεδο που αντιστοιχούσε σε άνοδο 0,69%.

Συναλλακτική Δραστηριότητα: Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα €278,93 εκατ., ενώ ο συνολικός όγκος ανήλθε σε 39.114.161 διακινηθείσες μετοχές.

Το ταμπλό της συνεδρίασης

Η τελική ισορροπία της αγοράς αποτυπώνει μια σχεδόν μοιρασμένη εικόνα μεταξύ κερδισμένων και χαμένων, με ελαφριά υπεροχή των πτωτικών τίτλων: