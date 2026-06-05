Τέλος στο διήμερο πτωτικό σερί έβαλε το Χρηματιστήριο Αθηνών, κλείνοντας με άνοδο, η οποία όμως δεν στάθηκε ικανή να «γυρίσει» την πτωτική επίδοση σε εβδομαδιαία βάση.

Από την άλλη πλευρά, οι ευρωαγορές περιορίστηκαν σε επιφυλακτικές κινήσεις, με τους επενδυτές να μην ρισκάρουν ευρείες τοποθετήσεις.

Στην Αθήνα, ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.355,67 μονάδες, καταγράφοντας άνοδο 0,65 %.

Ωστόσο, η υψηλότερη τιμή που έφθασε ήταν στις 2.377,11 μονάδες (+1,56%).

Σε εβδομαδιαία βάση, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε πτώση 0,72%, ενώ από τις αρχές του 2026 σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 11,08%

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 240,7 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 35.548.771 μετοχές.

Ανοδικά κινήθηκαν 57 μετοχές, 47 πτωτικά και 21 παρέμειναν σταθερές.