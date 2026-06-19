Με ασθενείς ανοδικές τάσεις ολοκληρώθηκε η τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Σε ένα γενικότερα υποτονικό κλίμα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, όπου οι επενδυτές απέφυγαν το ρίσκο μετά την αναβολή των διαπραγματεύσεων ΗΠΑ-Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, η ελληνική αγορά κατάφερε να διατηρήσει το θετικό της πρόσημο.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.475,98 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,17%. Κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.485,37 μονάδες (+0,55%) και κατώτερη στις 2.466,69 μονάδες (-0,21%).

Σε εβδομαδιαία βάση ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης ενισχύθηκε κατά 2,24%.

Η μηνιαία απόδοση καταγράφει κέρδη 4,35%

Συναλλακτική δραστηριότητα

Η αξία των συναλλαγών σημείωσε κατακόρυφη αύξηση και εκτινάχθηκε στα 457,38 εκατ. ευρώ.

Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται κυρίως στην ευρεία αναδιάρθρωση χαρτοφυλακίων (rebalancing) λόγω της αναθεώρησης των διεθνών δεικτών FTSE Russell και Stoxx.

Στο σύνολο του ταμπλό, 62 μετοχές κινήθηκαν ανοδικά, 41 κατέγραψαν πτώση, ενώ 23 παρέμειναν σταθερές