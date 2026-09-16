Με οριακά κέρδη, υποχωρώντας από τα υψηλά ημέρας, έκλεισε η συνεδρίαση της Τετάρτης στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Η αρχική ανοδική ορμή εξασθένησε στο τελευταίο δίωρο, καθώς οι επενδυτές προχώρησαν σε κατοχύρωση κερδών ενόψει της απόφασης της Federal Reserve για τα επιτόκια και της επικείμενης αναδιάρθρωσης των διεθνών δεικτών.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.698,76 μονάδες με άνοδο 0,13%, έχοντας καταγράψει ενδοσυνεδριακό υψηλό έως τις 2.717,20 μονάδες (+0,8%). Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ATHEX Large Cap ενισχύθηκε κατά 0,14% στις 6.929,65 μονάδες.

Η συναλλακτική δραστηριότητα διαμορφώθηκε σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, με τον συνολικό τζίρο να φτάνει τα 420,43 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 95,71 εκατομμύρια ευρώ αφορούσαν πακέτα.

Τη μεγαλύτερη συναλλακτική κίνηση συγκέντρωσε η Τράπεζα Πειραιώς με 99 εκατομμύρια ευρώ, αφήνοντας στη δεύτερη θέση την Alpha Bank με 47,1 εκατομμύρια ευρώ και στην τρίτη την Εθνική Τράπεζα.

Στο πεδίο των μετοχών της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψε η ΕΥΔΑΠ στο +4,07%, ενώ ακολούθησαν ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (+2,12%), η Optima Bank (+2,05%), η Motor Oil (+1,92%) και η Τράπεζα Πειραιώς (+1,18%).

Η Motor Oil έκλεισε σε νέα ιστορικά υψηλά κοντά στα 69 ευρώ, ενώ η HELLENiQ Energy ενισχύθηκε κατά 1,11%, διατηρούμενη πάνω από τα 18 ευρώ σε υψηλό 27 ετών.

Στον αντίποδα, τις ισχυρότερες πιέσεις δέχθηκε η Metlen στο -2,94%, ενώ απώλειες σημείωσαν επίσης η Viohalco (-2,16%), η Allwyn (-1,95%), η Jumbo (-1,88%) και η Aegean Airlines (-1,43%).

Η αγορά εισέρχεται σε φάση στάσης αναμονής ενόψει της επίσημης αναβάθμισης του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις ανεπτυγμένες αγορές, με την κορύφωση των ανακατανομών χαρτοφυλακίων να τοποθετείται την Παρασκευή, οπότε και αναμένεται ιστορικό ρεκόρ στον όγκο συναλλαγών.