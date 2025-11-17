Επιμέλεια: Εβελίνα Δαβάκη

Με μικρή πτώση έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά στη σημερινή συνεδρίαση, με μειωμένο τζίρο. Η αρχική δυναμική της αγοράς στον απόηχο της αναβάθμισης της ελληνικής οικονομίας από τον οίκο Fitch, υποχώρησε λόγω της πτωτικής πορείας των ευρωπαϊκών «πεδίων». Εν τέλει, η τοπική αγορά έκλεισε με μικρή υποχώρηση.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.055,51 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,19%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.077,47 μονάδες (+0,88%) και κατώτερη τιμή στις 2.054,74 μονάδες (-0,23%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 148,02 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 22.697.959 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,15%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,71%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Viohalco (+2,34%), της Alpha Bank (+1,48%), της Aktor (+1,21%), του ΟΤΕ (+1,205) και της Coca Cola HBC (+1,17%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Metlen (-3,59%), της Jumbo (-2,29%), του ΔΑΑ (-1,76%) και της Σαράντης (-1,45%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Intralot και η Alpha Bank διακινώντας 4.538.011 και 3.641.628 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Metlen με 24,91 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 14,02 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 51 μετοχές, 52 πτωτικά και 20 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Ικτίνος (+5,69%) και Austriacard (+5,29%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Τρία Άλφα (κ) (-8,97%) και Ίλυδα (-6,72%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 9,2000 +1,21%

ΚΥΠΡΟΥ: 8,1200 -0,73%

METLEN: 41,3800 -3,59%

OPTIMA: 7,9300 +0,38%

ΤΙΤΑΝ: 43,8500 -0,11%

ALPHA BANK: 3,5700 +1,48%

AEGEAN AIRLINES: 13,6800 -0,73%

VIOHALCO: 10,0800 +2,34%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 23,9600 -0,17%

ΔΑΑ: 10,0600 -1,76%

ΔΕΗ: 16,9200 +0,77%

COCA COLA HBC: 41,5200 +1,17%

ΕΛΠΕ: 8,2000 +0,99%

ELVALHALCOR: 3,4500 +0,29%

ΕΘΝΙΚΗ: 13,1000 +0,23%

ΕΥΔΑΠ: 7,0200 -1,13%

EUROBANK: 3,4420 -0,23%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,2100 -0,55%

MOTOR OIL: 28,0200 +0,29%

JUMBO: 27,3600 -2,29%

ΟΛΠ: 41,8000 -0,83%

ΟΠΑΠ: 17,2500 -0,52%

ΟΤΕ: 16,8200 +1,20%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6,9560 -1,14%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 12,2200 -1,45%