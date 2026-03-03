Διαστάσεις «sell off» εξέλαβε η πτώση που κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών, με την αγορά να υποχωρεί κάτω από επίπεδα των 2.100 μονάδων, εν μέσω αρνητικού κλίματος και στις ευρωπαϊκές αγορές, με τους κραδασμούς στις αγορές να βαθαίνουν, καθώς διευρύνεται η σύγκρουση στο Ιράν.

Η αγορά απώλεσε όλα τα κέρδη του 2026, και γύρισε σε αρνητική απόδοση, υποχωρώντας κατά 2,18% από τις αρχές του έτους.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς μειώθηκε κατά 8,5 δις. ευρώ, ενώ στις δύο τελευταίες συνεδριάσεις έχουν «χαθεί» πάνω από 14 δισ. ευρώ.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε σήμερα τις 2.074,42 μονάδες, σημειώνοντας απώλειες 5,75%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.064,30 μονάδες (-6,21%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 680,19 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 108.555.171 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 5,83%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 5,05%.

Με πτώση έκλεισαν όλες οι μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, και τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Elvalhalcor (-12,38%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-8,51%), της Alpha Bank (-8,29%), της Viohalco (-7,89%), της Eurobank (-7,81%), της Aegean Airlines (-7.,37%) και της Optima Bank (-7,07%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank κι η Eurobank, διακινώντας 25.658.443 και 23.423.751 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η ΕΥΔΑΠ με 104,47 εκατ. ευρώ, και η Πειραιώς με 90,45 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 4 μετοχές, 114 πτωτικά και 10 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Προοδευτική (+9,94%) και Λανακάμ (κ) (+1,79%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Elvalhalcor (-12,38%) και Frigoglass (-12,02%).