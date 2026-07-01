Θετικό πρόσημο και τάσεις αυτονόμησης χαρακτήρισαν τη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών, καθώς οι τιμές των μετοχών κατάφεραν να κλείσουν με άνοδο, ανατρέποντας το αρχικό αρνητικό κλίμα.

Η ελληνική αγορά επέδειξε αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα και κινήθηκε αντίθετα προς το ήπιο πτωτικό ρεύμα που επικράτησε στα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τους αγοραστές να παίρνουν τα ηνία όσο προχωρούσε η μέρα.

Στο επίκεντρο του αγοραστικού ενδιαφέροντος βρέθηκαν τίτλοι της υψηλής κεφαλαιοποίησης, με τις μετοχές της Motor Oil, της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, της Εθνικής Τράπεζας και της Metlen να ξεχωρίζουν για την υπεραπόδοσή τους, δίνοντας την απαραίτητη ώθηση στο ταμπλό.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στις 2.481,33 μονάδες, καταγράφοντας αξιόλογα κέρδη σε ποσοστό 0,88%.

Η διαδρομή της συνάντησης αποτύπωσε τη μάχη μεταξύ πωλητών και αγοραστών, καθώς στα χαμηλά ημέρας ο δείκτης υποχώρησε μέχρι τις 2.444,86 μονάδες, σημειώνοντας απώλειες έως και -0,61%.

Ωστόσο, οι τοποθετήσεις που εκδηλώθηκαν στη συνέχεια οδήγησαν την αγορά μέχρι το ενδοσυνεδριακό υψηλό των 2.484,48 μονάδων, που μεταφράστηκε σε άνοδο +1,0%, πριν από τις τελικές δημοπρασίες.

Η επενδυτική δραστηριότητα υπήρξε ιδιαίτερα έντονη, με την αξία των συναλλαγών να διαμορφώνεται στα 336,83 εκατομμύρια ευρώ, αποτυπώνοντας την ισχυρή ρευστότητα και το αυξημένο ενδιαφέρον για τα ελληνικά περιουσιακά στοιχεία.

Συνολικά, κατά τη διάρκεια της ημέρας διακινήθηκαν 41.732.370 μετοχές, δείγμα της κινητικότητας των χαρτοφυλακίων.

Τέλος, η τελική εικόνα των μεταβολών στο κλείσιμο της αγοράς ανέδειξε μια οριακή υπεροχή των ανοδικών τίτλων, καθώς 57 μετοχές έκλεισαν με κέρδη, 53 παρουσίασαν πτώση, ενώ 15 διατηρήθηκαν απόλυτα σταθερές.