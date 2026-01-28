Ισχυρή άνοδο με έκρηξη συναλλαγών κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να επιστρέφει στο…2009.

Η προοπτική της αναβάθμισης της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στις ανεπτυγμένες αγορές από την MSCI το 2026 ωθεί την αγορά σε υψηλότερα επίπεδα με ταυτόχρονη αύξηση της συναλλακτικής δραστηριότητας

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.347,23 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 1,45%.

Είναι το υψηλότερο κλείσιμο από τη συνεδρίαση της 4ης Δεκεμβρίου του 2009 (2.383,62 μονάδες)

Από τις αρχές του έτους ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 10,68%, ενώ η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς έχει αυξηθεί κατά 13,6 δισ. ευρώ από τις αρχές του 2026.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.348,25 μονάδες (+1,50%).

Η αξία των συναλλαγών εκτινάχθηκε στα 714,598 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 106.791.557 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 1,52%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,56%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Elvalhalcor (+6,90%), Metlen (+6,73%), της ΔΕΗ (+2,54%), της Eurobank (+2,49%), της Πειραιώς (+2,40%) και της Viohalco (+1,99%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ (-,10%), της Εθνικής (-0,79%), του ΔΑΑ (-0,52%) και του ΟΠΑΠ (-0,47%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 38.130.930 και 29.533.961 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Alpha Bank με 159,53 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 127,15 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 61 μετοχές, 47 πτωτικά και 17 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Austracard (+9,32%) και Elvalhalcor (+6,90%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Παϊρης (-7,45%) και Λεβεντέρης (-6,67%).