Με οριακές απώλειες ολοκλήρωσε τη σημερινή συνεδρίαση η εγχώρια χρηματιστηριακή αγορά, παρουσιάζοντας παράλληλα αισθητή υποχώρηση στη συναλλακτική δραστηριότητα σε σύγκριση με τις προηγούμενες ημέρες.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.636,29 μονάδες, καταγράφοντας πτώση 0,16%, έχοντας κινηθεί ενδοσυνεδριακά μεταξύ των 2.662,57 μονάδων (+0,84%) και των 2.637,53 μονάδων (-0,11%).

Παρά τη σημερινή ήπια διόρθωση, η εικόνα σε ευρύτερο ορίζοντα παραμένει θετική, καθώς σε εβδομαδιαία βάση ο βασικός δείκτης σημείωσε άνοδο 3,25%, ενώ από τις αρχές του 2026 αθροίζει κέρδη της τάξης του 24,31%.

Η εικόνα των δεικτών και η διεθνής συγκυρία

Η συνολική αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 235,95 εκατ. ευρώ, με τον όγκο να ανέρχεται σε 27.823.856 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης υποχώρησε κατά 0,19%, ενώ αντίθετα ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης κινήθηκε ανοδικά, ενισχυόμενος κατά 0,67%.

Το κλίμα επηρεάστηκε και από το διεθνές περιβάλλον, όπου οι δείκτες στη Wall Street εμφανίζουν μικτή εικόνα με μικρές διακυμάνσεις στο άνοιγμα, την ώρα που οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων εκτινάχθηκαν σε υψηλά άνω των 18 μηνών, καθώς ενισχύονται οι προσδοκίες για αυξήσεις επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed).

Οι πρωταγωνιστές της συνεδρίασης και οι τραπεζικές συναλλαγές

Στο ταμπλό της υψηλής κεφαλαιοποίησης ξεχώρισαν θετικά οι μετοχές των διυλιστηρίων, με τη Motor Oil να ενισχύεται κατά 2,56% και τη Helleniq Energy κατά 1,95%, ενώ σημαντική άνοδο κατέγραψαν επίσης η Aktor (+1,18%) και ο ΔΑΑ (+1,07%).

Στον αντίποδα, συνεχίστηκαν οι πιέσεις στον τίτλο της Allwyn (-3,42%), ενώ πτωτικά έκλεισαν και οι Elvalhalcor (-2,07%), Viohalco (-1,86%), Eurobank (-1,29%) και Πειραιώς (-1,05%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών συγκέντρωσαν η Eurobank με 7.139.845 τεμάχια και η Πειραιώς με 4.380.979 τεμάχια, ενώ την υψηλότερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική Τράπεζα με 44,07 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 44,05 εκατ. ευρώ.

Απόλυτη ισορροπία στο σύνολο του ταμπλό

Στο σύνολο της αγοράς επικράτησε απόλυτη ισορροπία δυνάμεων, καθώς 50 μετοχές έκλεισαν με κέρδη, 50 κατέγραψαν απώλειες και 19 παρέμειναν αμετάβλητες.

Τη μεγαλύτερη ποσοστιαία άνοδο της ημέρας σημείωσαν οι μετοχές της Ικτίνος (+9,17%) και της Q&R (+5,41%), ενώ τις μεγαλύτερες απώλειες υπέστησαν οι τίτλοι της Allwyn (-3,42%) και της Alpha Trust Ανδρομέδα (-2,87%).