Έντονη νευρικότητα και συνεχείς εναλλαγές προσήμου σημάδεψαν τη συνεδρίαση της Δευτέρας στη Λεωφόρο Αθηνών, με τους πωλητές να επικρατούν τελικά στο κλείσιμο και να οδηγούν τον βασικό χρηματιστηριακό δείκτη σε χαμηλότερα επίπεδα, πλησίον του ψυχολογικού ορίου των 2.600 μονάδων.

Στο επίκεντρο των πιέσεων βρέθηκε ο κλάδος της διύλισης, με τις μετοχές των ΕΛΠΕ και της Motor Oil να καταγράφουν ισχυρές απώλειες που προσέγγισαν το 6%, ενώ καθοδικά κινήθηκε και το μεγαλύτερο μέρος του τραπεζικού κλάδου.

Στον αντίποδα, αναχώματα στην πτώση και πολύτιμα στηρίγματα στον δείκτη προσέφεραν η Coca Cola HBC και η Lamda Development, με σημαντικά κέρδη άνω του 2%.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.602,41 μονάδες, σημειώνοντας υποχώρηση κατά 0,64%.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης κινήθηκε σε ευρύ εύρος διακύμανσης, καταγράφοντας ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 2.637,67 μονάδες (+0,71%) και χαμηλό ημέρας στις 2.602,07 μονάδες (-0,65%).

Η συναλλακτική δραστηριότητα διαμορφώθηκε σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, με τη συνολική αξία των συναλλαγών να ανέρχεται στα 254,95 εκατομμύρια ευρώ και τον όγκο να φτάνει τα 31.683.649 τεμάχια.

Ανάλογη ήταν η εικόνα και στους επιμέρους δείκτες, με τον FTSE/Large Cap της υψηλής κεφαλαιοποίησης να υποχωρεί κατά 0,64%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης (FTSE Mid Cap) κατέγραψε πτώση 0,74%.

Η εικόνα της συνεδρίασης

Στο ταμπλό των δεικτοβαρών τίτλων, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι Coca Cola HBC (+2,50%), Lamda Development (+2,20%), Optima Bank (+1,83%) και Jumbo (+1,48%). Αντίθετα, τις ισχυρότερες πιέσεις δέχθηκαν τα ΕΛΠΕ (-5,86%) και η Motor Oil (-5,80%), ενώ ακολούθησαν η Τράπεζα Πειραιώς (-2,90%), η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-2,42%), η CrediaBank (-2,13%) και η Alpha Bank (-2,11%).

Τη συναλλακτική πρωτοκαθεδρία σε όγκο διατήρησαν οι συστημικές τράπεζες, με την Alpha Bank να διακινεί 6.267.298 μετοχές και τη Eurobank 6.150.441 μετοχές.

Σε επίπεδο συναλλακτικής αξίας ξεχώρισαν η Εθνική Τράπεζα με 50,09 εκατ. ευρώ και η Τράπεζα Πειραιώς με 44,33 εκατ. ευρώ.

η Ναυτεμπορικη.

Στο σύνολο της αγοράς επικράτησαν οι πωλητές, καθώς 39 μετοχές κινήθηκαν ανοδικά έναντι 62 πτωτικών και 21 που παρέμειναν αμετάβλητες.

Τη μεγαλύτερη ποσοστιαία άνοδο σημείωσαν οι μετοχές των Βογιατζόγλου Systems (+5,38%) και Νάκας (+5,29%), ενώ τις μεγαλύτερες απώλειες κατέγραψαν η Δάϊος Πλαστικά (-6,25%) και η Λανακάμ (-6,18%).