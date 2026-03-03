Σε κλοιό ισχυρών πιέσεων βρίσκονται και σήμερα (3/3) οι τιμές των μετοχών στο ξεκίνημα της συνεδρίασης, εν μέσω αρνητικού κλίματος και στις ευρωπαϊκές αγορές, με τους κραδασμούς να βαθαίνουν, καθώς διευρύνεται η σύγκρουση στο Ιράν.

Στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων βρίσκονται οι τραπεζικές μετοχές και οι μετοχές της Viohalco και της Elvalhalcor.

O Γενικός Δείκτης Τιμών, στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.123,59 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 3,52%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 50,5 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 3,57%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 3,05%.

Απώλειες καταγράφουν όλες οι μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης και τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές της Elvalhalcor (-6,19%), της Viohalco (-6,18%), της Eurobank (-5,59%), της Εθνικής (-4,72%), της Optima Bank (-4,46%) και της Alpha Bank (-4,43%).

Ανοδικά κινούνται 8 μετοχές, 95 πτωτικά και 4 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές Ξυλεμπορία (π) (+9,40%) και Orilina (+3,47%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές Ίλυδα (-8,33%) και Lavipharm (-7,09%).