Με σημαντική υποχώρηση έκλεισε η συνεδρίαση της Δευτέρας στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς η επιδείνωση του διεθνούς οικονομικού κλίματος και η νέα έξαρση στις τιμές της ενέργειας ώθησαν τους επενδυτές σε εκτεταμένες κατοχυρώσεις κερδών.

Το αρνητικό κλίμα στην εγχώρια αγορά αποδόθηκε κυρίως στην άλμα των τιμών του πετρελαίου, τις πιέσεις στην αγορά ομολόγων και τις εκτιμήσεις για αυστηρότερη νομισματική πολιτική από τις κεντρικές τράπεζες, συνδυαστικά με τη διορθωτική κίνηση μετά τα πρόσφατα υψηλά 17 ετών.

Ο Γενικός Δείκτης διαμορφώθηκε στις 2.694,96 μονάδες, καταγράφοντας πτώση 1,16%, παρά το γεγονός ότι ενδοσυνεδριακά είχε αγγίξει τις 2.730,60 μονάδες.

Οι πιέσεις διαχύθηκαν σχεδόν σε όλο το φάσμα της υψηλής κεφαλαιοποίησης, καθώς μόλις δύο μετοχές του FTSE 25 έκλεισαν με θετικό πρόσημο: η Coca-Cola HBC (+2,28%) και ο ΟΤΕ (+0,76%).

Συγκρατημένες απώλειες κατέγραψαν οι Alpha Bank (-0,43%), Helleniq Energy (-0,56%) και Optima Bank (-0,76%).

Στον αντίποδα, τις μεγαλύτερες πιέσεις δέχθηκαν οι τίτλοι των Lamda Development (-4,81%), Cenergy Holdings (-4,01%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-3,97%), ΕΥΔΑΠ (-3,50%) και Viohalco (-3,37%), ενώ αισθητή υποχώρηση σημείωσαν επίσης οι Aegean, CrediaBank, Titan και Aktor.

Ο μεγαλύτερος όγκος συναλλαγών συγκεντρώθηκε στον τραπεζικό κλάδο, με την Εθνική Τράπεζα να ηγείται σε τζίρο (43,5 εκατ. ευρώ) και να ακολουθούν η Alpha Bank (43 εκατ. ευρώ), η Τράπεζα Πειραιώς (38 εκατ. ευρώ) και η Eurobank.