Σε αρνητικό έδαφος έχει γυρίσει η χρηματιστηριακή αγορά, μετά την ισχυρή αρχική ανοδική κίνηση, εν μέσω πτωτικής κίνησης και των ευρωπαϊκών αγορών, στον απόηχο της ενίσχυσης των τιμών πετρελαίου.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 15:15, διαμορφώνεται στις 2.138,16 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,23%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.183,66 μονάδες (+1,89%) και κατώτερη τιμή στις 2.135,17 μονάδες (-0,37%).

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 138,55 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,15%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,61%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές του ΟΠΑΠ (+2,47%), της Σαράντης (+1,16%) και της Εθνικής (+0,74%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Elvalhalcor (-2,21%), Optima Bank (-1,73%), της Metlen (-1,62%) και των ΕΛΠΕ (-1,55%).

Το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 4.658.016 και 4.610.659 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Εθνική με 18,27 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 16,43 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 32 μετοχές, 75 πτωτικά και 13 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Ιντερτέκ (+5,98%) και Δάϊος (+3,96%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Λανακάμ(κ) (-4,88%) και Ευρώπη Holdings (-3,38%).