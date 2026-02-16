Με οριακές διακυμάνσεις κινείται η αγορά στο άνοιγμα της σημερινής (16/2) συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου, εν μέσω ήπιας ανοδικής κίνησης των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών αγορών.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.288,33 μονάδες σημειώνοντας οριακή πτώση 0,02 %.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 24,28 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει οριακή πτώση σε ποσοστό 0,04%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,14%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Τιτάν (+3,44%), των ΕΛΠΕ (+1,39%), της Metlen (+1,34%) και της Κύπρου (+1,30%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-2,15%), της ΔΕΗ (-1,79%), της Aktor (-1,07%) και της Aegean (-0,95%).

Ανοδικά κινούνται 52 μετοχές, 33 πτωτικά και 11 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Ξυλεμπορία(π) (+9,96%) και Τιτάν (+3,44%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: ΑΔΜΗΕ (-3,49%) και Προοδευτική (-2,63%).