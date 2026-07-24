Με σημαντικά κέρδη 1,86% έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά την εβδομάδα που διανύσαμε, διαφοροποιούμενη θετικά από το αρνητικό κλίμα των διεθνών αγορών.

Η εγχώρια άνοδος επιτεύχθηκε παρά την επιφυλακτικότητα των επενδυτών παγκοσμίως, η οποία τροφοδοτείται από την κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, το άλμα στις τιμές του πετρελαίου και τις νέες αμερικανικές απειλές για εμπορικούς δασμούς προς την ΕΕ.

Στο μέτωπο της ενέργειας, η Goldman Sachs εκτιμά πως μια παρατεταμένη κρίση στα Στενά του Ορμούζ θα μπορούσε να ωθήσει το Brent έως τα 120 δολάρια, αν και το βασικό της σενάριο προβλέπει μέση τιμή 80 δολ. για το 2026 και 75 δολ. για το 2027, υπό την προϋπόθεση σταδιακής αποκλιμάκωσης.

«Ψήφος Εμπιστοσύνης» στον Τραπεζικό Κλάδο από Goldman Sachs & Morgan Stanley

Κινητήριος μοχλός της ανόδου υπήρξαν οι τραπεζικές μετοχές, καθώς οι διεθνείς οίκοι ανανεώνουν τις θετικές τους προοπτικές ενόψει της δημοσίευσης των αποτελεσμάτων β’ τριμήνου.

Η Goldman Sachs προχώρησε σε αύξηση των τιμών-στόχων για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, εστιάζοντας στη διατήρηση υψηλής οργανικής κερδοφορίας, το ευνοϊκό επιτοκιακό περιβάλλον και την ισχυρή πιστωτική επέκταση.

Συγκεκριμένα, όρισε νέες τιμές-στόχους στα 18,50 € για την Εθνική Τράπεζα, στα 11,25 € για την Τράπεζα Πειραιώς, καθώς και στα 5,20 € τόσο για την Alpha Bank όσο και για τη Eurobank.

Παράλληλα, η Morgan Stanley διατηρεί σύσταση overweight για τον κλάδο, υπογραμμίζοντας την ανθεκτικότητα των εσόδων από τόκους, την ενίσχυση των προμηθειών και τις ελκυστικές αποτιμήσεις.

Οι τιμές-στόχοι που δίνει διαμορφώνονται στα 17,20 € για την Εθνική, 11,30 € για την Πειραιώς, 4,90 € για Alpha Bank και Eurobank, καθώς και 1,16 € για την CrediaBank.

Η εικόνα των δεικτών, της συναλλακτικής δραστηριότητας και της κεφαλαιοποίησης

Ο τραπεζικός δείκτης ηγήθηκε της εβδομαδιαίας ανόδου καταγράφοντας άλμα +4,98%, ενώ από τις αρχές του 2026 σημειώνει εντυπωσιακά κέρδη 24,14%.

Ο Γενικός Δείκτης (ΓΔ) έκλεισε στις 2.492,71 μονάδες με εβδομαδιαία άνοδο +1,86%, ενισχυμένος κατά +1,34% από τις αρχές Ιουλίου και κατά +17,54% από την αρχή του έτους.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης (FTSE 25) σημείωσε εβδομαδιαία άνοδο +1,98% (κέρδη +18,49% από την αρχή του έτους), ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης (FTSE MID) έκλεισε με οριακή εβδομαδιαία πτώση -0,11% (κέρδη +6,73% από την αρχή του 2026).

Η συνολική αξία των συναλλαγών για την εβδομάδα διαμορφώθηκε στα 1.601,65 εκατ. ευρώ, με τη μέση ημερήσια αξία συναλλαγών να ανέρχεται σε 320,33 εκατ. ευρώ, έναντι 355,80 εκατ. ευρώ της περασμένης εβδομάδας.

Τέλος, η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς αυξήθηκε κατά 2,431 δισ. ευρώ και διαμορφώθηκε στα 182,168 δισ. ευρώ, καταγράφοντας συνολική αύξηση 35,915 δισ. ευρώ από την αρχή του έτους.