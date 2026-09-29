Σε ελαφρώς υψηλότερα επίπεδα έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά στη σημερινή συνεδρίαση, αν και στο μεγαλύτερο μέρος της κινήθηκε σε ακόμα πιο ανοδική τροχιά.

Η εγχώρια αγορά κατάφερε να διατηρήσει το θετικό της πρόσημο, την ώρα που τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια και η Wall Street κινούνται με ήπιες μεταβολές στο άνοιγμά τους, καθώς η αύξηση των τιμών του πετρελαίου και οι υψηλές αποδόσεις των ομολόγων προβληματίζουν τους επενδυτές.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.709,91 μονάδες, σημειώνοντας οριακή άνοδο 0,08%, ενώ ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.725,35 μονάδες (+0,65%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 470,89 εκατομμύρια ευρώ, με τον όγκο να φθάνει τα 64.404.995 μετοχές.

Παράλληλα, ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε κατά 0,12%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο 0,34%.

Στον συνολικό πίνακα των μετοχών, 63 τίτλοι έκλεισαν με κέρδη, 52 κατέγραψαν πτώση και 9 παρέμειναν σταθεροί.

Η εικόνα στην υψηλή κεφαλαιοποίηση

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν η CrediaBank (+4,26%), η Eurobank (+2,67%), η Viohalco (+1,59%), η Alpha Bank (+1,40%) και η Τράπεζα Κύπρου (+1,11%).

Στον αντίποδα, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν ο ΟΤΕ (-2,27%), η Aegean Airlines (-2,26%), η Optima Bank (-1,57%) και η ΔΕΗ (-1,37%).

Όγκος, αξία συναλλαγών και πρωταγωνιστές

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η CrediaBank, διακινώντας 21.884.538 και 8.571.103 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών κατέγραψαν η Eurobank με 107,35 εκατομμύρια ευρώ και η Εθνική Τράπεζα με 71,09 εκατομμύρια ευρώ.

Στο σύνολο του ταμπλό, τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές Χαϊδεμένος (+30,00%) και Τρία Άλφα(κ) (+7,98%), ενώ τη μεγαλύτερη υποχώρηση κατέγραψαν οι μετοχές Ιντερτέκ (-5,15%) και Πλαστικά Κρήτης (-4,38%).