Με απώλειες για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση έκλεισε το Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς οι έντονες πιέσεις στον τραπεζικό κλάδο παρέσυραν την αγορά, παρά το θετικό κλίμα που επικράτησε στις διεθνείς αγορές.

Στο εξωτερικό, τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια κινήθηκαν σε θετικό έδαφος, λαμβάνοντας ώθηση από την υποχώρηση των αποδόσεων των ομολόγων και τη μείωση των τιμών του πετρελαίου.

Αντίστοιχα, ανοδική εικόνα παρουσίασε και η Wall Street, όπου τα αδύναμα στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ ενίσχυσαν τις εκτιμήσεις ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα θα διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκιά της κατά τη συνεδρίαση του Οκτωβρίου.

Στην εγχώρια αγορά, ο Γενικός Δείκτης Τιμών διαμορφώθηκε στις 2.636,54 μονάδες, καταγράφοντας υποχώρηση 1,24%.

Κατά τη διάρκεια των συναλλαγών κινήθηκε μεταξύ των 2.681,50 μονάδων (+0,44%) και των 2.620,68 μονάδων (-1,84%). Σε εβδομαδιαία βάση, ο βασικός δείκτης σημείωσε πτώση 1,10%, διατηρώντας πάντως σημαντικά κέρδη 24,32% από την αρχή του έτους.

Η συναλλακτική δραστηριότητα παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα για τρίτη συνεχή ημέρα, με την αξία των συναλλαγών να φτάνει τα 502,26 εκατομμύρια ευρώ και τον όγκο να διαμορφώνεται σε 67.158.075 μετοχές.

Στους επιμέρους δείκτες, η υψηλή κεφαλαιοποίηση υποχώρησε κατά 1,38%, ενώ η μεσαία κεφαλαιοποίηση σημείωσε πτώση 0,93%.

Η εικόνα στο ταμπλό

Μεταξύ των τίτλων της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+1,86%), της Metlen (+1,32%), της Coca Cola HBC (+1,01%), της Elvalhalcor (+0,93%) και του ΔΑΑ (+0,81%).

Στον αντίποδα, τις ισχυρότερες πιέσεις δέχθηκαν οι μετοχές της Πειραιώς (-4,41%), της Alpha Bank (-4,09%), της Allwyn (-3,65%), της CrediaBank (-2,97%), της Τράπεζας Κύπρου (-2,75%), της Eurobank (-2,47%) και της Τιτάν (-2,46%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank με 21.624.980 μετοχές και η Alpha Bank με 14.159.136 μετοχές.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών συγκέντρωσαν η Eurobank με 100,24 εκατομμύρια ευρώ, και η Πειραιώς με 82,49 εκατομμύρια ευρώ.

Στο σύνολο του ταμπλό, 28 μετοχές έκλεισαν με θετικό πρόσημο, 73 κινήθηκαν πτωτικά και 23 παρέμειναν αμετάβλητες.

Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Logismos (+2,33%) και της ΚΡΙ-ΚΡΙ (+2,02%), ενώ τη μεγαλύτερη υποχώρηση σημείωσαν η Δομική Κρήτης (-5,19%) και η ΕΧΑΕ (-4,49%).