Σε αρνητικό έδαφος για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση έκλεισε το Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς οι έντονες ρευστοποιήσεις στον τραπεζικό κλάδο επικράτησαν της ανοδικής αντίδρασης που κατέγραψαν οι μετοχές των διυλιστηρίων.

Η αγορά, αφού ξεκίνησε κοντά στα υψηλά ημέρας, σημείωσε αισθητή υποχώρηση και στη συνέχεια ανέκτησε μέρος των απωλειών της πριν από τις τελικές δημοπρασίες.

Financialreport.gr

Ο Γενικός Δείκτης διαμορφώθηκε στις 2.651,07 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,76%, ενώ ενδοσυνεδριακά κινήθηκε μεταξύ των 2.636,84 και 2.668,36 μονάδων.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ΧΑ Large Cap υποχώρησε κατά 0,88% στις 6.788,24 μονάδες, την ώρα που ο τραπεζικός δείκτης κατέγραψε απώλειες 1,88%. Η αξία των συναλλαγών διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα, φτάνοντας τα 321,4 εκατομμύρια ευρώ.

Η εικόνα στον δείκτη FTSE 25 ήταν επιβαρυμένη, καθώς μόλις πέντε μετοχές κατάφεραν να κλείσουν με θετικό πρόσημο. Τις καλύτερες επιδόσεις σημείωσαν τα διυλιστήρια, με τη Motor Oil να ενισχύεται κατά 2,95% στα 66,20 ευρώ και τη HELLENiQ Energy να ακολουθεί με κέρδη 2,61% στα 17,29 ευρώ.

Παράλληλα, ανοδικά έκλεισαν η Metlen (+1,92% στα 48,82 ευρώ), η Cenergy Holdings (+0,69% στα 23,26 ευρώ) και η Jumbo (+0,40% στα 25,10 ευρώ), συγκρατώντας τις απώλειες των βασικών δεικτών.

Στον αντίποδα, οι ισχυρότερες πιέσεις στην υψηλή κεφαλαιοποίηση εκδηλώθηκαν στην Alpha Bank, η οποία υποχώρησε κατά 2,76% στα 4,504 ευρώ.

Σημαντικές απώλειες κατέγραψαν επίσης η ElvalHalcor (-2,09% στα 3,75 ευρώ), ο ΟΤΕ (-2,07% στα 19,39 ευρώ), η Τράπεζα Πειραιώς (-1,98% στα 10,15 ευρώ) και η Εθνική Τράπεζα (-1,93% στα 17,04 ευρώ), διαμορφώνοντας την αρνητική πορεία της συνεδρίασης.

Η Εθνική Τράπεζα συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη συναλλακτική δραστηριότητα με τζίρο 47,77 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ ακολούθησαν η Eurobank με 45,15 εκατομμύρια ευρώ και η Πειραιώς με 43,38 εκατομμύρια ευρώ.

Οι τρεις αυτοί τραπεζικοί τίτλοι απορρόφησαν περισσότερο από το 42% της συνολικής αξίας συναλλαγών της ημέρας.

Αν και το κλείσιμο διατήρησε τον Γενικό Δείκτη πάνω από το ψυχολογικό όριο των 2.650 μονάδων, η υποχώρηση των τραπεζών και η αρνητική αναλογία ανοδικών-πτωτικών τίτλων στον FTSE 25 αποτυπώνουν την επιφυλακτικότητα των επενδυτών.

Η βραχυπρόθεσμη τάση της αγοράς θα εξαρτηθεί από τη δυνατότητα σταθεροποίησης του τραπεζικού κλάδου και τη διατήρηση της επιλεκτικής ζήτησης στις μετοχές της ενέργειας και της βιομηχανίας.