Με πτώση 1,96% έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά την εβδομάδα που τελειώνει, καταγράφοντας απώλειες 11,12% από την έναρξη του πολέμου, ενώ η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς έχει μειωθεί κατά 17,065 δισ. ευρώ.

Οι υψηλές διακυμάνσεις χαρακτήρισαν τις συνεδριάσεις αυτής της εβδομάδος, με την εγχώρια αγορά να ακολουθεί τις διακυμάνσεις των διεθνών αγορών, οι οποίες κινήθηκαν κυρίως, ανάλογα με την πορεία των διεθνών τιμών του πετρελαίου.

Η γενικότερη εικόνα των διεθνών αγορών παραμένει επιφυλακτική, λόγω των ανησυχιών για ενίσχυση των πληθωριστικών πιέσεων και της αβεβαιότητας σχετικά με την πορεία των επιτοκίων. Οι αγορές τιμολογούν πλέον τρεις αυξήσεις επιτοκίων από την ΕΚΤ μέσα στη χρονιά, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το ασφάλιστρο κινδύνου, την αποτίμηση των ταμειακών ροών των εταιρειών και το κόστος χρηματοδότησης.

Οι αγορές και η εγχώρια αγορά φαίνεται να έχουν περάσει από την τιμολόγηση των γεγονότων στην τιμολόγηση της διάρκειάς τους και, μέχρι στιγμής, η εικόνα δεν προδιαγράφει ιδιαίτερα θετικές εξελίξεις ως προς τον χρονικό ορίζοντα λήξης των εχθροπραξιών, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις επιπτώσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα, το ενεργειακό κόστος και τον πληθωρισμό.

Η αγορά, πέρα από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, στρέφει την προσοχή της στην αναμενόμενη απόφαση, στις 31 Μαρτίου, της MSCI για επαναταξινόμηση της Ελλάδας ως ανεπτυγμένης χρηματιστηριακής αγοράς. Είχε υποβαθμίσει τη χώρα σε αναδυόμενη αγορά το 2013, στο αποκορύφωμα της κρίσης δημόσιου χρέους , πρώτη φορά που ανεπτυγμένη οικονομία υποβαθμίστηκε.

Παρά το διεθνές περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας λόγω του πολέμου, η Deutsche Bank διατηρεί θετική στάση για τις ελληνικές τράπεζες και αναβαθμίζει τις τιμές στόχους των τραπεζικών μετοχών, υπογραμμίζοντας ότι οι προοπτικές παραμένουν ισχυρές.

Δίνει τιμή-στόχο για την Alpha Bank στα 4,45 ευρώ, για ην Eurobank στα 4,35 ευρώ, για την Πειραιώς στα 8,95 ευρώ, για την Εθνική στα 15,95 ευρώ και για την Κύπρου στα 10,40 ευρώ . Οι αποτιμήσεις εξακολουθούν να κρίνονται ελκυστικές. Οι ελληνικές τράπεζες διαπραγματεύονται στις 6,5 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη του 2027, όταν οι ευρωπαϊκές κινούνται κοντά στις 8 φορές.

Σε ένα έκθεση για τον τραπεζικό κλάδο, οι αναλυτές της Alpha Finance / AXIA Research εμφανίζονται αισιόδοξοι για τις προοπτικές των ελληνικών τραπεζών και της Τράπεζας Κύπρου, παρά το αβέβαιο γεωπολιτικό περιβάλλον.

Σύμφωνα με την ανάλυση, οι τράπεζες έχουν θέσει φιλόδοξους μεσοπρόθεσμους στόχους όσον αφορά την κερδοφορία τους καθώς και αυξημένες διανομές κερδών.

Στο μέτωπο των συστάσεων, οι αναλυτές αναβαθμίζουν την Εθνική Τράπεζα σε Buy (Τιμή Στόχος 14.5 ευρώ), ενώ επαναλαμβάνουν θετική άποψη για Bank of Cyprus (Τιμή Στόχος 10.90 ευρώ), Eurobank (Τιμή Στόχος 4.50 ευρώ)και Πειραιώς (Τιμή Στόχος 8.50 ευρώ).

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε την εβδομάδα στις 2.024, 37 μονάδες, έναντι 2.064,77 μονάδων την προηγούμενη εβδομάδα, σημειώνοντας εβδομαδιαία πτώση 1,74 %, από τις αρχές Μαρτίου υποχωρεί σε ποσοστό 11,12%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει πτώση 4,54%.

Ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ASE 25 έκλεισε την εβδομάδα με πτώση 1,94%, τον Μάρτιο υποχωρεί 11,57%, ενώ από τις αρχές του 2026 σημειώνει απώλειες 4,17%.

Ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSE MID έκλεισε με εβδομαδιαία πτώση 1,68%, τον Μάρτιο υποχωρεί 8,23% και από τις αρχές του έτους υποχωρεί σε ποσοστό 10,21%.

Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε την εβδομάδα με απώλειες 1,19%, από τις αρχές Μαρτίου καταγράφει πτώση 14,16%, ενώ από τις αρχές του 2026 καταγράφει πτώση 4,07%.

Η συνολική αξία των συναλλαγών στις συνεδριάσεις αυτής της εβδομάδος διαμορφώθηκε στα 1.174,573 εκατ. ευρώ, ενώ η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 293,643 εκατ. ευρώ, έναντι 311,776 εκατ. ευρώ της περασμένης εβδομάδος.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς την εβδομάδα αυτή μειώθηκε κατά 2,742 δισ. ευρώ, στα 140,061 δισ. ευρώ, ενώ από τις αρχές του έτους είναι μειωμένη κατά 6,192 δισ. ευρώ.