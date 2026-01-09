Ήπιες πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών, με την αγορά να διορθώνει μετά τη χθεσινή ισχυρή άνοδο σε νέα υψηλά 16 ετών, εν μέσω ανοδικής κίνησης των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων.

O Γενικός Δείκτης Τιμών, στις 13:00, διαμορφώνεται στις 2.197,80 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,29%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.206,27 μονάδες (+0,09%) και κατώτερη τιμή στις 2.191,81 μονάδες (-0,56%).

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 102,59 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,30%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,37%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Titan (+2,07%), του ΔΑΑ (+1,84%), της Coca Cola HBC (+1,70%) και της Optima Bank (+1,16%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Εθνικής (-2,06%), της Κύπρου (-1,86%), της Eurobank (-1,40%) και της ΕΥΔΑΠ (-1,32%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Alpha Bank και η Πειραιώς, διακινώντας 6.531.732 και 2.343.382 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Alpha Bank με 24,63 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 17,56 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 42 μετοχές, 66 πτωτικά και 13 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές Χαϊδεμένος (+6,08%) και Trek Development (+6,01%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές Mermeren (-5,06%) και Λεβεντέρης (κ) (-3,13%).