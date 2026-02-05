Πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών με την αγορά να διορθώνει μετά από τρεις ανοδικές συνεδριάσεις στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε συνολικά κέρδη 3,98%.

O Γενικός Δείκτης Τιμών διαμορφώνεται στις 2.392,63 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,60%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.379,49 μονάδες (-1,15%).

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 96,64 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,67%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,35%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Lamda Development (+3,76%), της Aktor (+2,26%) και της Metlen (+1,02%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Alpha Bank (-2,26%), του ΟΤΕ (-2,07%), της Aegean Airlines (-1,57%) και της Eurobank (-1,48%).

Το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 4.687.812 και 1.769.129 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Alpha Bank με 20,48 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 12,68 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 39 μετοχές, 64 πτωτικά και 16 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Vidavo (+7,69%) και Centric Συμμετοχών (+6,65%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Λεβεντέρης(κ) (-6,43%) και Μουζάκης(κ) (-3,28%).